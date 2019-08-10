اطلاعات تکمیلی درباره لغو روادید گردشگران چینی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اتاق بازرگانی ایران درباره برقراری مقررات لغو روادید یک طرفه برای اتباع جمهوری خلق چین، نامه ای را به تمام روسای تشکل های وابسته به اتاق ایران نوشت. در این نامه اشاره شده به استناد مصوبه شماره ۴۰۰۲۹ مورخ ۵ تیرماه سال ۹۸، هیئت وزیران، اطلاعات تکمیلی دریافتی در این باره به شرح زیر اعلام شده است.

وفق مقررات فوق الذکر، دارندگان گذرنامه های عادی جمهوری خلق چین، منطقه ویژه اداری هنگ کنگ و منطقه ویژه اداری ماکائو با مقاصد گردشگری و تجاری قادر خواهند بود از ۲۵ تیرماه ۹۸ برابر با ۱۶ جولای ۲۰۱۹ بدون اخذ روادید به ایران وارد و در هر بار ورود به مدت ۲۱ روز اقامت کنند.

لغو روادید ابلاغ شده شامل آن دسته از متقاضیان چینی خواهد بود که به قصد گردشگری و انجام امور تجاری وارد قلمرو جمهوری اسلامی ایران خواهند شد.

همچنین اتباع تایوان (چین تایپه) می بایست کماکان با اخذ روادید از نمایندگی های جمهوری اسلامی به ایران وارد شوند. در ضمن سایر اتباع چینی که متقاضی انواع دیگر روادید از قبیل دانشجویی، حق کار و یا مطبوعاتی و غیره هستند می بایست نسبت به اخذ روادید از نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.