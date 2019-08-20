به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، اگرچه شرکتهای سرآمد ایران در حوزه فناوری‌های نوین، چندسالی است که به طور مستمر در نمایشگاه فناوری اطلاعات جیتکس دوبی حضور داشته‌اند، امسال به دلیل عدم تخصیص بودجه، احتمال لغو برپایی پاویون ایران وجود دارد.

شرکتهای سرآمد ایران در حوزه فناوری‌های اطلاعات و نوین و استارتاپ‌ها، چند سالی است که به طور مستمر در نمایشگاه جیتکس دوبی حضور می‌یابند، اما امسال خبرها حکایت از آن دارد که بودجه لازم برای برپایی پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه تامین نشده و احتمال لغو حضور ایران در قالب پاویون وجود دارد.

در این میان اگرچه شرکتهای فعال فناوری می‌توانند به صورت مستقل در نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۹ حضور یابند؛ اما حضور در قالب پاویون نیز مزایایی دارد که از جمله آن فعال بودن صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در این حوزه است و از سوی دیگر جنبه‌ برندسازی آن را نیز نباید از یاد برد. ضمن اینکه حضور شرکت‌ها زیر چتر یک پاویون، به طور قطع باعث کاهش هزینه‌های حضور در نمایشگاه های تخصصی می‌شود.

حضور ایران در این نمایشگاه که به عنوان یک رویداد بین‌المللی بسیار مهم در عرصه فناوری اطلاعات در دنیا محسوب می شود، طی سال‌های اخیر توانسته دستاوردهای مثبتی را برای شرکتهای فناوری اطلاعات ایرانی به همراه داشته باشد که از جمله آن، معرفی دستاوردهای اخیر شرکتهای ایرانی به دنیا و بازاریابی برای محصولات تولیدشده در سطح بازارهای جهانی است.

سال گذشته پاویون جمهوری اسلامی ایران در جیتکس ۲۰۱۸، با حمایت ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و با حضور ۸ شرکت دانش‌بنیان و ۲۳ استارتاپ فعال در حوزه دانش‌بنیان، ‌خلاق و فناور برپا شده بود که در قالب آن، شرکت‌ها و مجموعه‌هایی در حوزه هوش مصنوعی، ‌رایانه، نرم‌افزار، نرم‌افزارهای تلفن همراه،‌ بازی‌های رایانه‌ای، تلفن‌های همراه و زیرساخت و فناوری‌های نوین ارتباطی دستاوردهای جدید خود را به نمایش گذاشتند.

به گفته فعالان این حوزه، حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۹ فرصتی مناسب برای معرفی شرکت‌ها و محصولات دانش‌بنیان و استارتاپ‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی در راستای تولید محصول متناسب با نیازهای بازارهای منطقه‌ای و جهانی است.

با این حال به نظر می رسد به دلیل عدم تخصیص بودجه از سوی مسئولان و نهادهای مرتبط، احتمال لغو حضور شرکتهای ایرانی در قالب پاویون رسمی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.