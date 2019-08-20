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۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۹:۳۰

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام:

فیلم های جشنواره بین المللی کودکان در ایلام نمایش داده می شود

فیلم های جشنواره بین المللی کودکان در ایلام نمایش داده می شود

ایلام - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام گفت: فیلم های جشنواره بین المللی فیلم کودکان در ایلام نمایش داده می شود.

عمران خودآموز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با برگزاری سی و دومین  جشنواره بین المللی فیلم های کودکان  و نوجوانان در اصفهان، استان ایلام میزبان تعداد ۱۵ فیلم از این فیلم‌ها خواهد بود.

وی بیان داشت: تعداد ۱۰ فیلم از تاریخ ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور ماه همزمان در سینما فرهنگ ایلام  با ۵۰ درصد تخفیف و با قیمت بلیط ۵ هزار تومان در دو سانس (ساعت های ۱۶ و ۱۸) اکران خواهد شد.

وی افزود: همچنین در قالب سینما خاطره ۵ فیلم دیگر توسط تجهیزات سینما سیار در مناطق حاشیه نشین شهر ایلام  (هانیوان ,بانبور ,بانبرز .سرطاف و سبزی آباد ) از ساعت ۲۱:۳۰ (در یک سانس) به صورت رایگان اکران خواهد شد.

خودآموز گفت: طرح سینما خاطره با محوریت انجمن سینمای جوانان استان ایلام و با همکاری ستاد استانی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان ایلام اجرا خواهد شد.

کد مطلب 4697254

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