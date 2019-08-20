هوش مصنوعی در ۱۰ ثانیه بیماری قلبی را شناسایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، طبق تحقیقی جدید هوش مصنوعی می تواند فقط در ۱۰ ثانیه نوع خطرناکی از آریتمی قلبی را شناسایی کند.

محققان «مایو کلینیک» معتقدند حتی اگر قلب طی آزمایش الکتروکاردیوگرام(EKG) نرمال بتپد، هوش مصنوعی می تواند نوع فیبریلاسیون دهلیزی را ردیابی کند.

محققان معتقدند این فناوری سرعت و دقت تشخیص بیماری را افزایش می دهد بنابراین پزشکان می توانند بهترین درمان را برای بیمار انتخاب کنند.

به گفته آنها حتی می توان در آینده این سیستم هوش مصنوعی را در موبایل و ساعت هوشمند نصب کرد به این ترتیب فناوری برای اقشار مردم قابل دسترس تر خواهد بود.

به طور معمول قلب هنگام تپش منقبض و آزاد می شود و به این ترتیب خون به اندام های دیگر پمپاژ می شود.

اما در بدن بیمار مبتلا به AFib یا فیبریلاسیون دهلیزی بطن های بالایی قلب بدون هماهنگی با بطن های پایینی این عضو می تپند و در نتیجه ماهیچه قلب ضعیف می شود.

در این وضعیت ممکن است لخته خون ایجاد شود و در برخی نمونه ها نیز فرد دچار خستگی و تنگی نفس می شود.

در این تحقیق محققان با استفاده از ۶۵۰ هزار EKG به این سیستم هوش مصنوعی آموزش دادند تا فیبریلاسیون دهلیزی را شناسایی کند.

این اطلاعات متعلق به ۱۸۱ هزار بیمار مایوکلینیک از ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۷ بود.

سیستم با مقایس EKG افراد سالم با بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی توانست تمایزهای نامحسوسی را رصد کند که حتی پزشکان ماهر نیز گاه قادر به مشاهده آنها نیستند.

محققان سیستم هوش مصنوعی را روی بیش از ۳۶ هزار بیمار آزمایش کردند که ۱۰ درصد از آنها مبتلا به این بیماری شناسایی شدند. دقت هوش مصنوعی برای رصد این بیماری در یک تست ۷۹ درصد است.