اختتامیه دومین دوره جشنواره ورزشی آستانه اشرفیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه دومین جشنواره ورزشی آستانه اشرفیه با هدف توجه به ورزش همگانی، ایجاد نشاط در جامعه و با شعار «ورزش، نشاط، تحرک جوانان» و با معرفی قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی برگزار شد.

لزوم توجه به ورزش برای ایجاد نشاط اجتماعی

فرماندار آستانه اشرفیه شامگاه جمعه در آیین اختتیامیه این جشنواره ورزشی با بیان اینکه ورزش سبب ایجاد نشاط در جامعه می شود، اظهار کرد: یک جامعه برای پیشرفت نیاز به سرگرمی و نشاط دارد و مسئولان باید با برگزاری مراسمات ورزشی و فرهنگی به ایجاد نشاط در جامعه کمک کنند.

رحیم حیدری بهترین راه ایجاد نشاط در جامعه را توجه به ورزش همگانی عنوان کرد و افزود: باید برنامه‌ریزی مناسبی در این حوزه در شهرستان آستانه اشرفیه انجام شود.

وی با اشاره به تحرک پایین جوانان در جامعه، تصریح کرد: ماشینی شدن زندگی سبب کاهش تحرک در میان مردم به نسل جوان شده است به همین دلیل شعار دومین جشنواره ورزشی شهرستان آستانه اشرفیه، «ورزش، نشاط، تحرک جوانان» است.

حیدری با تاکید بر برگزاری مسابقات ورزشی با هزینه بسیار کم، بیان کرد: برگزاری جشنواره‌های ورزشی با هزینه اندک به همگانی شدن ورزش در بین شهروندان به عنوان یک نیاز روزانه کمک می کند.

وی با بیان اینکه باید زمینه لازم برای استعداد یابی در حوزه ورزش توجه شود، گفت: با شناسایی استعدادهای ورزشی، جوانان به حضور بیشتر در عرصه‌های ورزشی ترغیب شده و از زندگی ماشینی فاصله می گیرند.

فرماندار آستانه اشرفیه ضمن قدردانی از همه ارگان‌ها در این شهرستان، افزود: برگزاری این جشنواره کار بسیار بزرگ و مهمی بود که بدون همدلی و وحدت در سطح شهرستان اجرای آن امکان پذیر نمیشد.

حضور ۲۲۴ ورزشکار در جشنواره ورزشی آستانه

رئیس شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه نیز در ادامه این جشنواره با اشاره به اجرای برنامه‌های خوب و متنوع در قالب این جشنواره، اظهار کرد: حضور چند تیم خارجی در این جشنواره نشان دهنده اهمیت این مسابقات است.

اسماعیل تیغ نورد جلالی با بیان اینکه طناب کشی، قیش بازی، بسکتبال سه نفره، فوتبال گل کوچک و هنرهای رزمی از جمله رشته‌های حاضر در این جشنواره بودند، افزود: ۲۲۴ ورزشکار در قالب ۴۲ تیم داخلی و سه تیم خارجی نشان از کیفیت بالای این مسابقات دارد.

پر کردن اوقاف فراغت جوانان با ورزش

رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر آستانه اشرفیه با اشاره به تیم‌های شرکت کننده در این جشنواره ورزشی، گفت: مسابقات رزمی این جشنواره دارای رنکینگ جهانی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است و سه تیم خارجی از کشورهای آذربایجان، آلمان و افغانستان در آن حضور یافتند.

یوسف دوست جلالی با بیان اینکه جوانان باید از اوقات فراغت خود به درستی استفاده کنند، اظهار کرد: ورزش برای سلامتی و نشاط جوانان مفید است لذا باید زمینه حضور جوانان در حوزه ورزش فراهم شود.

وی با اشاره به راه‌های ایجاد نشاط در جامعه، بیان کرد: می توانیم با اجرای برنامه‌های فرهنگی در جامعه و برگزاری چنین جشنواره‌هایی به ایجاد نشاط در بین جوانان کمک کنیم.

عضو شورای شهر آستانه اشرفیه با تاکید بر لزوم توجه مسئولان به ترویج فرهنگ گیلان در کشور، افزود: دشمنان با انجام برنامه‌های گوناگون سعی دارد فرهنگ ایرانی از بین ببرند لذا باید در قالب برنامه‌های ورزشی، فرهنگی گیلان و ایران را معرفی کنیم.

اسامی مدال آوران این دومین دوره جشنواره ورزش آستانه اشرفیه

گفتنی است این دوره از مسابقات با حضور ۲۲۴ ورزشکار در رشته های طناب کشی، فوتبال گل کوچک، بسکتبال سه نفره، قیش بازی و هنرهای رزمی سبک wbc در قالب ۴۲ داخلی و سه تیم خارجی آذربایجان، آلمان و افغانستان برگزار شد.

در بخش هنرهای رزمی ۱۶نفر شرکت کننده حضور داشتند که از این تعداد ۱۲ نفر در قالب سه تیم خارجی و مابقی شرکت کنندگان ایرانی بودند. این مسابقات در رنکینگ بین المللی تاثیرگذار بوده لذا مسابقات بین المللی آستانه اشرفیه در تقویم فدراسیون‌های جهانی wfc و wbc ثبت شده و قرار است همه ساله در شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شود.

در پایان مسابقات هنرهای رزمی در وزن ۵۷ کیلوگرم بزرگسال «روح الله اسماعیلی» از ایران به مدال طلا و «مهدی اکبری» از آلمان مدال نقره را کسب کردند. در وزن ۵۷ رده سنی جوانان «ماهر اسدزاده» از آذربایجان به مدال طلا و «رامتین منافی» از ایران نیز به مدال نقره این وزن دست یافت.

در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم «علی علی اف» از آذربایجان مدال طلا و «محمد دهقان» از ایران مدال نقره، در وزن منفی ۶۳ «علی فرج زاده» از ایران مدال طلا و «جلیل احمدقادری» از افغانستان مدال نقره، در وزن ۷۰ کیلو گرم «پیمان آلفته» از ایران مدال طلا و «رضاتاجیک» از افغانستان مدال نقره، در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم «فرهاد کریمی» از افغانستان مدال طلا و «امیرمحمدقدیمی» از ایران مدال نقره، در وزن منفی ۷۸ «میرداوود موسوی» از ایران مدال طلا و «مراد سلیمان اف» از آذربایجان به مدال نقره و در وزن منفی ۸۵ «سعید قربانزاده» و «کوشیار شافعی» هر دو از ایران به تریبت به مدال طلا و نقره این رقابت‌ها را کسب کردند.

در بخش فوتبال گل کوچک تیم‌های سیاهکوچه، جوانان پشت وادیه و تیم قایقران به ترتیب به مقام اول تا سوم، در بخش بسکتبال محلات سه نفره و در رده سنی بزرگسالان تیم های پشت حرم، سردار جنگل و شهید حلوایی مقام‌های اول تا سوم و در رده سنی نوجوانان شهید زنده دل، آبیاری و نواب صفوی به مقام‌های اول تا سوم دست یافتند.