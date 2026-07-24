به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات چندجانبه رینگی «کونگفو» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار (جنگ ۱۲ روزه) آستانه اشرفیه، با حضور پرشور ورزشکاران گیلانی عصر جمعه به میزبانی این شهرستان برگزار شد.
ورزشهای رزمی بستری برای پرورش انضباط و شجاعت است
سرهنگ حسین عابدینی، معاون تربیت بدنی سپاه قدس گیلان، در حاشیه این مسابقات با اشاره به اهمیت پیوند میان آمادگی رزمی و روحیه دفاعی، اظهار کرد: برگزاری این مسابقات در راستای تجلیل از شهدای اقتدار و پرورش نسلی آماده، مقتدر و با آمادگی جسمانی بالا در تمامی عرصهها است.
وی افزود: هدف از این مسابقات، پرورش جوانانی است که در مسیر حفظ امنیت و اقتدار میهن، همواره آماده خدمت و ایستادگی باشند و ورزشهای رزمی صرفاً ابزاری برای نمایش قدرت نیستند، بلکه بستری برای پرورش انضباط، شجاعت و آمادگی برای ایستادگی در برابر چالشها هستند.
رقابت ۳۰۰ کونگفوکار گیلانی در ۴ رده سنی
سید داوود موسوی، مسئول برگزاری این دوره از مسابقات، با اشاره به کیفیت بالای فنی این رقابتها، اظهار کرد: در این مسابقات چندجانبه، ۳۰۰ ورزشکار گیلانی از شهرستانهای آستانه اشرفیه، لنگرود، آستارا، فومن، رودسر و سیاهکل به همراه تیم هیئت رزمی بسیج استان گیلان بهعنوان یکی از مدعیان اصلی، حضور دارند.
وی با تشریح جزئیات برگزاری این دوره از مسابقات، افزود: ورزشکاران شرکتکننده در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با یکدیگر در حال رقابت هستند و بهمنظور تشویق و تقویت انگیزه قهرمانان، در پایان این مسابقات از نفرات اول و دوم هر رده سنی با اهدای جوایز تجلیل خواهد شد.
بهرهگیری از ظرفیت ورزش، راهکاری برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است
عبدالله اسدی صیقلسرا، رئیس جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی گیلان، نیز با اشاره به رسالت این جمعیت برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای ورزشی، راهکاری مؤثر برای تبیین اهداف والای انقلاب و ترویج منش پهلوانی در میان نسل جوان است.
وی افزود: برگزاری این مسابقات، پاسداشتی برای یاد شهدای اقتدار و راهی برای تحقق اهداف و سفارشات رهبر شهید انقلاب در راستای تعالی جامعه و ملت است.
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