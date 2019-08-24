به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مردانی صبح شنبه در نشست انجمن عکاسی بسیج هنرمندان استان بوشهر اظهار داشت: هنر زبان گویای جامعه است و بیان راهکار برای تعالی جامعه اسلامی با شیوههای هنری از اهداف فعالیت هنرمندان بسیجی است.
مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر با بیان اینکه به فرموده مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) هنرمند، هم در باب فرم و قالب هنرِ خودش و هم در قبال مضمون تعهّد دارد، گفت: عکاسی با تأثیر گسترده در جامعه میتواند به خوبی پیامهای هنرمند عکاس بسیجی را منتقل کند.
وی با اشاره به اینکه فراخوان جشنواره در دو بخش ویژه برای عکاسان بسیجی و آزاد منتشر شده است، افزود: چهارمین دوسالانه سراسری عکس نور با رویکردی تازه و متفاوتتر از دورههای پیشین برگزار میشود و طرح محور بودن از ویژگیهای امسال جشنواره است.
مردانی خاطرنشان کرد: در این دوره از هر استان دو تا پنج عکاس در بخش ویژه انتخاب و با هدایت و راهنمایی استادان راهنما آثار خود را در قالب مجموعه عکس تهیه میکنند و در بخش آزاد نیز محدودیتی برای شرکت عکاسان استانی وجود ندارد و ۷ تا ۱۲ عکس در هر مجموعه عکس انتخاب خواهد شد.
مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان گفت: بازخوانی ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی، سبک زندگی ایرانی اسلامی، رونق تولید و ترویج فرهنگ حمایت و مصرف از کالای ایرانی، خانواده و آسیبهای اجتماعی، نگاهی نو به دفاع عزت آفرین و غیرتمند اقوام مختلف کشور و معرفی قهرمانان و مبارزان انقلابی و محلی، توانمندیها و شکوه عزت و اقتدار و سازندگی و پیشرفت در چهلمین سال تأسیس و تشکیل بسیج، سالمسازی فضای اجتماعی با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، نقش مادران و همسران در هشت سال دفاع مقدس، مدافعان حرم و دفاع در برابر استکبار موضوعات این جشنواره هستند.
وی با تأکید بر اینکه دو سوم از مجموعه عکسها باید متعلق به بعد از سال ۹۶ باشد، یادآور شد: در هر یک از بخشهای ویژه و آزاد سه نفر برگزیده و دو مجموعه عکس شایسته تقدیر معرفی میشود.
مردانی در پایان یادآور شد: آخرین مهلت ارسال آثار ۲۰ مهرماه است و داوری و اعلام آثار راهیافتگان ۷ مهر انجام میشود و علاقهمندان برای ثبتنام در جشنواره میتوانند به سایت مراجعه کنند.
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