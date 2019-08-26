به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در اختتامیه نخستین دوره ادبی شهید سید علی اندرزگو که در تالار سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد با بیان اینکه دوران گذشته در حفظ تمامیت ارضی و خاک، دوران سیاهی بود و بحرین، تکه‌هایی از آرارات و رود هیرمند از ایران جدا شدند، اظهار داشت: دشمنان با داعیه نقد و مستندات تاریخی دروغ را به خورد مردم می‌دهند و اینجا دیگر سخن از تفاوت روایت نیست بلکه دشمن حقیقت را طوری دیگری روایت می‌کند.

وی با استناد به فرموده رهبر معظم انقلاب که نویسندگان، ناشران، شاعران و همه را باید در خیر بزرگ و این کار ضروری که شناساندن آن خباثتی است که با انگیزه دین زدایی شکل گرفت، دعوت کنید، تأکید کرد: دشمنان آمده‌اند هویت ایرانی اسلامی را از ریشه بزنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: آنقدر خیر در روایت حقایق به‌صورت زلال و سره وجود دارد که نویسنده‌ها باید نذر کنند این توفیق نصیبشان شود. روشن کردن حقیقت کربلا و عاشورا یا بر ملا کردن خباثت یزید و یزیدیان مساوق با ادبیات طلبگی است و نمی‌شود از شهید اندرزگو سخن به میان آورد اما از خباثت پهلوی‌ها نگفت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه خیانتی که به هویت و فرهنگ این جامعه شده توصیف شدنی نیست و حتی ملت اختیار خاک خود را نداشتند و تا سال ۷۲ فقط یک شانزدهم پول نفت ایران را می‌دادند اذعان داشت: در این مقوله هنر اگر به تصویر نکشد، ننگارد و روایت نکند اثر ماندگار نخواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی بیان کرد: اگر هزار رمان خوب در توصیف و تبیین آنچه در دوران سیاه پهلوی بر جامعه گذشت تولید شود روایت معتبری از تاریخ معاصر ما تثبیت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این اعلان و دعوت همگانی که رهبر معظم انقلاب در زمینه روایت معتبری از تاریخ معاصر داشتند تکلیف تاریخی است که ما در قبال آیندگان داریم و دوره ادبی شهید سید علی اندرزگو آغاز اتفاقات مهمی خواهد شد و روایتی زلال ازآنچه به این ملت مظلوم، کریم و مقتدر رفته عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: در دوره‌ای که نشر و کتاب ملزوم است سازمان تبلیغات اسلامی کوتاهی نخواهد کرد و این موضوع را بیش‌از پیش جدی خواهد گرفت.