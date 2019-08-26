ترامپ آگاهانه پیشنهاد ماکرون را رد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی «نویه زوریخر سایتونگ» در یادداشتی با اشاره به رد پیشنهاد میانجیگری «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه از سوی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نوشت: ترامپ در حالی آگاهانه پیشنهاد ماکرون را رد کرده که واشنگتن همچنان معتقد به فشار حداکثری علیه ایران است.

این روزنامه در ادامه نوشت: نگاهی اجمالی به شرایط فعلی و آینده به صراحت نشان می دهد که ترامپ تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بدنبال گذر از یک دوره سکون سیاسی است. وی سعی دارد تا زمان انتخابات فضای سیاسی را در همین وضعیت فعلی نگه دارد تا بتواند بعد از برگزاری انتخابات سیاست فشار علیه ایران را جدی تر از قبل در پیش گیرد.

زوریخر سایتونگ همچنین نوشت: اینکه ترامپ پیشنهاد ماکرون برای تقلیل در وضعیت تحریم های اقتصادی فعلی علیه ایران را رد می کند، تنها به این دلیل است که نمی خواهد ایران بینابین تحریم ها اصطلاحا «نفس کش» داشته باشد، چرا که واشنگتن بر این باور است که تهران در صورت کاهش تحریم ها دست به اقداماتی جسورانه می زند.

در ادامه این مطلب آمده است: واشنگتن با در پیش گرفتن سیاستی برنامه ریزی شده درصدد است تا ایران را به دشمنی برای صلح جهانی معرفی کند.