اختصاص ۱۵۰ میلیون یورو برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار

به گزارش خبرنگار مهر، علیمراد اکبری امروز در همایش ملی کشاورزی و رونق تولید با اشاره به اینکه میزان بارش های مؤثر در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است، اظهارداشت: در چهار دهه اخیر دمای کشور ۴ دهم سانتیگراد افزایش پیدا کرده و به عبارتی طی این چهار دهه بیش از یک و نیم درجه سانتیگراد دمای کشور بالا رفته است.

وی ادامه داد: این مسئله بر میزان تبخیر و همچنین منابع آب تأثیرگذار است و سالانه بیش از ۳۰ میلیارد متر مکعب به میزان تبخیر افزوده می شود که بر میزان نیاز آبی گیاه و منابع آبی کشور تأثیر دارد.

اکبری با اشاره به اینکه برای اجرای طرح های برنامه ششم توسعه سالانه به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار احتیاج داریم، گفت: میزان راندمان آبیاری از ۳۹ درصد در قبل از سال ۹۲ به ۴۵ درصد در حال حاضر رسیده، بنابراین با افزایش بهره وری آب مواجه بوده ایم به طوری که قبل از سال ۹۲ افزایش بهره وری ۹۲۰ گرم بر متر مکعب بوده اما در حال حاضر به ۱۴۵۰ گرم بر متر مکعب رسیده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش پتانسیل صرفه جویی آب در راستای جبران کم آبی گفت: این رقم قبل از سال ۹۲، ۸.۶ میلیارد متر مکعب بوده و در چند سال گذشته نیز ۳.۴ میلیارد متر مکعب کم آبیاری را جبران کردیم که در مجموع رقمی بالغ بر ۱۲ میلیارد متر مکعب بوده است.

وی با اشاره به اینکه با انجام این طرح ها و به لحاظ افزایش بهره وری در حدود ۸ درصد از سطح اراضی زراعی کم شده است، گفت: همچنین افزایش ۲۸ درصدی در تولیدات بخش زراعت فراهم شده، ضمن اینکه به طور خاص در کشت گندم، سطح زیر کشت حدود ۲۱ درصد کاهش یافته ولی در کل ۳۰ درصد افزایش تولید این محصول استراتژیک را شاهد هستیم.

اکبری با تأکید بر اینکه هر گونه برنامه ریزی برای آب بدون توجه به خاک کشور امکانپذیر نیست، گفت: آیین نامه قانون حفاظت از خاک در حال تدوین است و به زودی ابلاغ می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص ۱۵۰ میلیون یورو اعتبار برای آبیاری تحت فشار در سال جاری خبر داد و گفت: با این رقم ۱۵۰ هزار هکتار طرح های آبیاری تحت فشار را می توانیم اجرا کنیم که ۴۵ هزار هکتار انجام شده و ۱۳۰ هزار هکتار نیز از این طرح ها در کشور در حال انجام است.

اکبری توضیح داد: این ۱۳۰ هزار هکتار اجرای عملیات در حال انجام است و به طور مرتب قسمتی از آن تمام می شود و قسمتی دوباره در مدار اجرایی قرار می گیرد اما مجموع اجرای طرح برای سال جاری ۱۵۰ هزار هکتار است.