تقویت فرهنگ و هنر زیرساخت رسیدن به توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور مرادی شامگاه سه شنبه در آیین اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان اظهار داشت: ضمن تقدر و تشکر از عوامل اجرایی این جشنواره و مردم هنردوست مریوان، این جشنواره در سطح خوبی برگزارشد.

وی ادامه داد: مسائل فرهنگی هراستانی می تواند در راستای توسعه همه جانبه تاثیر گذار باشد و باید به این بخش به صورت جزیی توجه کرد.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از حمایت دستگاه های مختلف، ادامه داد: قسمت اعظم هزینه های این جشنواره سالانه به صورت جاری از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیارجشنواره قرار می گیرد.

مرادی با اشاره به این نکته که ما هر ساله به دنبال بالاتر رفتن سطح جشنواره هستیم، افزود: امروزه می بینیم چنین جشنواره ای در نقطه صفر مرزی برگزار می شود واین نشان از امن بودن منطقه است.

همچنین در ادامه فاتح بادپروا دبیر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان ضمن تشکر از حمایت مسئولان کشوری و استانی برای این جشنواره، اظهار داشت: برای حمایت از این جشنواره و بالا بردن سطح آن، درخواست تعیین ردیف بودجه ای برای این جشنواره را داریم.

وی افزود: این جشنواره با خاک دل خوردن و شب نخواییدن یکایک مردمان مریوان برگزار شد و متولیان این جشنواره با تکیه بر مردمان هنرپرور و هنر دوست مریوان بود که توانستند چهارده دوره را به زیبایی پشت سر بگذارند.

دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان گفت: امید است دبیرخانه دائمی مریوان گشایش یافته و پس از خاتمه جشنواره چهاردهم، زمینه آغاز جشنواره پانزدهم را فراهم ساخت.

بادپروا افزود: تلاش می شود تا بستر حضور هنرمندان تازه نفس و خوش فکر در دوره های آتی جشنواره فراهم شود.

گفتی است، فاتح بادپروا در پایان از دبیری جشنواره تئاتر خیابانی خداحافظی کرد.