به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «لباس‌شویی» به کارگردانی استیون سودربرگ از فیلم‌های نت‌فلیکس، یک کمدی سیاه است که دیروز اولین اکران جهانی‌اش را با حضور مریل استریپ بازیگر اصلی آن در جشنواره فیلم ونیز تجربه کرد.

این فیلم که به عنوان یکی از ۲۱ فیلم بخش مسابقه بین‌الملل در لیدو نمایش داده شد، نگاهی طنزآمیز به تحقیقات درباره اسناد پاناما دارد. این اسناد گنجینه‌ای از مستندات بود که سال ۲۰۱۶ به دست روزنامه‌نگاران افتاد و نشان داد که یک شرکت حقوقی پانامایی برای کمک به کمپانی‌ها و مشتریان ثروتمند از سراسر جهان برای اینکه از پرداخت میلیون‌ها دلار مالیات فرار کنند، کمک می‌کرده است.

در این فیلم استریپ نقش یک زن از طبقه متوسط را ایفا می‌کند که فریب داده می‌شود و از اینجا سوال‌های ناراحت‌کننده‌ای شروع می‌شود.

گرچه این فیلم با رویکری که از بسیاری جهات طنزآمیز است ساخته شده، اما موضوع بسیار جدی است و هم سودربرگ و هم استریپ دیروز در جشنوره ونیز بر این امر تاکید کردند.

استریپ در نشست مطبوعاتی فیلم گفت: این یک راه خیلی سرگرم‌کننده و بامزه برای گفتن موضوعی خیلی خیلی تیره است. یک جوک از دل یک قلب سیاه که توسط همه ما در زندگی واقعی بازی شده است.‌ٰ

مریل استریپ، گری اولدمن و آنتونیو باندراس در این فیلم بازی کرده‌اند. جفری رایت، دیوید شوئیمر، لری ویلمور، جیمز کرامول و شارون استون از دیگر بازیگران «لاندورمات» هستند.

استریپ افزود با اشاره به اینکه جرم‌هایی که انجام شد با انتشار اسناد پاناما شامل ۱۱.۵ میلیون سند محرمانه و ۲۱۴ هزار سند در ارتباط با پول‌شویی، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی افشا شد و این ماجرا بدون قربانی هم نبود، به مثالی اشاره کرد و از دفنه کاروآنا گالیتسیا یاد کرد که یک روزنامه نگار از مالت بود که در حال تحقیق درباره این اسناد بود و سال ۲۰۱۷ با بمب‌گذاری در ماشینش کشته شد.

این بازیگر تاکید کرد: افرادی برای این اسناد جان باختند. این فیلم بامزه است، واقعاً بامزه است، اما واقعاً مهم است.

استریپ در فیلم نقش الن مارتین را بازی می‌کند که در تعطیلات گرفتار معاملاتی مشکوک می‌شود و به شرکت حقوقی پاناماسیتی مرتبط و گرفتار می‌شود و درمی‌یابد نمونه او قطره‌ای کوچک از دریایی است که تخلف‌های مالیاتی وسیعی را دربرمی گیرد.

سودربرگ کارگردان فیلم در این نشست مطبوعاتی به «دکتر استرنج‌لاو» اشاره کرد که رقابت برای جنگ اتمی را در قالبی کمدی روایت کرده بود و گفت از همین فیلم برای ساخت «لاندرومات» الهام گرفته است.

وی گفت: به این نتیجه رسیدیم که کمدی سیاه بهترین وسیله است که برای ما ممکن می‌سازد تا هم در یاد تماشاگران بمانیم و هم این امکان را به ما می‌دهد تا از پیچیدگی این نوع از فعالیت‌های مالی در قالب یک شوخی، بر این شبکه پیچ در پیچ تمرکز کنیم.

وی افزود: در غیر این صورت تماشاگران حس می‌کردند به جای اینکه سرگرم شوند داریم به آنها آموزش می‌دهیم.

در کنار استریپ، گری اولدمن و آنتونیو باندراس در نقش بنیانگذاران این شرکت حقوقی در قلب داستان جای دارند.

اولدمن که سال پیش جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را دریافت کرده هم در این نشست مطبوعاتی گفت که خیلی خوب شد که نت‌فلیکس سازنده این فیلم بود زیرا شبکه گسترده و جهانی توزیع آن موجب می‌شود تا مخاطبی جهانی داشته باشد. وی افزود: اگر چیزی داری که خیلی جدی است، باید بتوانی آن را به مردم زیادی برسانی.

استریپ هم در بخش دیگری از سخنانش یادآوری کرد که شخصیتی که او نقشش را ایفا کرده زنی قوی است که دلایل زیادی برای به پا کردن یک جنگ صلیبی دارد. وی تاکید کرد: اندوه محرک خوبی است.

این بازیگر که چندین بار جایزه اسکار دریافت کرده از والدین کودکانی که در پارکلند و نیوتاون براثر تیراندازی جان باختند یاد کرد و گفت: آن مردم متوقف نمی‌شوند. آنها برای تغییر دنیا از پا نمی‌نشینند و ما واقعاً طرف آنها هستیم تا همه‌مان نجات پیدا کنیم.

استریپ که به تازگی در سریال «دروغ‌های کوچک بزرگ» بازی کرده گفت ابعاد صفحه نمایش برای او عامل مهمی نیست که بخواهد بر مبنای آن کارهایش را انتخاب کند.

سودربرگ هم بر تغییر سیستم تاکید کرد و گفت: در کنار تغییرات آب و هوایی، این نوع فساد که ما به آن پرداختیم موضوع مهم این لحظه زندگی ماست.

«لاندورمات» اقتباسی از کتاب «جهان مخفی» نوشته جیک برنستاین است و پس از اولین اکران جهانی‌اش در لیدو، به جشنواره تورنتو می‌رود و آنجا هم نمایش داده می‌شود. نتفلیکس از ۲۷ سپتامبر و برمبنای پلتفرم اکرانش فیلم را ۲۱ روز در آمریکا و بریتانیا اکران می‌کند و بعد آن را آنلاین منتشر می‌کند.

«لباس‌شویی» یکی از چهار فیلم آمریکایی است که امسال در بخش رقابتی برای دریافت جایزه شیر طلای ونیز رقابت می‌کند. «جوکر» و «به ستاره‌ها» یا «اد آسترا» از دیگر فیلم‌های بخش رقابتی بودند که پیش از این به نمایش درآمدند.