به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، پیمان تقیپور گفت: به دنبال تصویب الگوی مصرف برق و گاز طبیعی در هفتم اردیبهشت ۹۸ توسط شورای عالی انرژی در راستای وظایف تصریح شده در تبصره ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف، این سازمان از سوی وزارت نیرو متولی بازنگری استاندارد برچسب انرژی در ساختمانهای غیرمسکونی به شماره ۱۴۲۵۴ و استاندارد برچسب انرژی در ساختمانهای مسکونی به شماره ۱۴۲۵۳ شد.
وی از تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت کشور، مرکز تحقیقات ساختمان، وزارتخانههای نفت، نیرو و راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، دبیرخانه پروژه بهینهسازی انرژی و محیطزیست در ساختمان، انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) خبرداد و ادامه داد: تاکنون گزارش بازرسی فنی ساختمانهابرای ارزیابی ساختمانهای غیرمسکونی جمعآوری شده و از نتایج به دست آمده به عنوان بانک اطلاعاتی در بازنگری استانداردهای برچسب انرژی در ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی استفاده خواهد شد.
بر اساس آخرین آمار تفضیلی کشور، بخش ساختمان کشور با مصرف بیش از ۱۳۶ هزار میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی و دارا بودن بیش از ۲۹ میلیون مشترک در بخشهای خانگی، تجاری و عمومی سهمی معادل ۵۰ درصد از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده و سرانه مصرف نهایی انرژی کشور در این بخشها دو برابر متوسط جهانی است. از این رو مدیریت مصرف انرژی در ساختمانها (خصوصاً ساختمانهای دولتی با کاربری اداری) از اهمیت بسزایی برخوردار است.
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