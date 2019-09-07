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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۰۵

نخست وزیر دانمارک؛

در حال رایزنی برای تشکیل ائتلاف دریایی در تنگه هرمز هستیم

در حال رایزنی برای تشکیل ائتلاف دریایی در تنگه هرمز هستیم

نخست وزیر دانمارک از مذاکره این کشور با متحدان اروپائی آن جهت تشکیل ائتلاف بین المللی در تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «میته فردریکسن» نخست وزیر دانمارک، با اشاره به این موضوع گفت: درباره امکان سهیم بودن نیروی دریایی دانمارک در مأموریت «بین‌المللی – اروپایی» برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز در حال رایزنی با چند کشور اروپایی هستیم.

فردریکسن با تأکید بر اینکه دانمارک و چند کشور دیگر اروپایی بر این باورند که مسأله تنگه هرمز را باید خردمندانه بررسی کرد گفت: تلاش می‌کنیم عملیاتی به رهبری اروپا برای تأمین امنیت ناوبری در این تنگه تشکیل دهیم.

نخست وزیر دانمارک در عین حال تأکید کرد که نباید به این ائتلاف به عنوان جایگزین ائتلاف به رهبری آمریکا نگریست بلکه باید آن را به عنوان مکمل دید.

شماری از کشورها، از جمله بریتانیا، با پیشنهاد تشکیل ائتلافی بین‌المللی به رهبری آمریکا برای تأمین امنیت در آب‌های منطقه موافقت کرده‌اند اما چند کشور اروپایی، از جمله فرانسه، پیشنهاد تشکیل ناوگان اروپایی را مطرح کرده‌اند.

مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا که به اروپا سفر کرده، قرار است امروز شنبه با همتای فرانسوی خود دیدار و در این باره گفتگو کند.

کد مطلب 4713031

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    نظرات

    • ES ۱۰:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
      0 1
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      شرکت کنندگان این ائتلاف محور شرارت قرار داده و تحریمشان کنید و مقابله به مثل
    • محمد IR ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
      0 1
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      به سیلی محکم باید زیر گوش این اروپایی های گستاخ زده بشه تا حد خودشون رو خوب بفهمن

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