«مازیار زارع» از سرمربیگری ملوان استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه جمعه در نشست خبری پس از دیدار ملوان بندرانزلی مقابل چادرملو اردکان، با عذرخواهی از هواداران اظهار کرد: بابت نتایج نامطلوبی که کسب کرده‌ایم از مردم عذرخواهی می‌کنم. بازیکنان شروع خوبی در مسابقات دارند، اما معمولاً در دقایق پایانی نتیجه را از دست می‌دهیم و به اعتقاد من مسئولیت این اتفاق بر عهده سرمربی است.

وی با بیان اینکه ادامه حضورش در جایگاه سرمربیگری ملوان را به صلاح تیم نمی‌داند، افزود: از همه مردم، بانوان هوادار و افرادی که مسابقات را از طریق تلویزیون دنبال می‌کنند، عذرخواهی می‌کنم. در این شش، هفت سالی که در انزلی حضور داشتم، همواره حمایت مردم را احساس کردم و قدردان این همراهی هستم.

سرمربی ملوان با اشاره به فراز و نشیب‌های دوران حضورش در این تیم تصریح کرد: با وجود نتایج خوب و بدی که در این سال‌ها کسب کرده‌ام، معتقدم برای ملوان کم نگذاشتم. دو اتفاق در دوران حضورم برایم بسیار ارزشمند است که همیشه به آن‌ها افتخار می‌کنم.

زارع ادامه داد: یکی از این اتفاقات، ماندن در ملوان در ابتدای فصل جاری بود؛ زمانی که شرایط تیم به‌گونه‌ای بود که بسیاری حاضر به پذیرش مسئولیت نبودند. من به خودم افتخار می‌کنم که برای سرپا ماندن ملوان و تیم شهرم در کنار مجموعه ماندم و پس از آن نیز دوستان دیگری برای کمک به تیم اضافه شدند.

وی با قدردانی از حمایت هواداران ملوان گفت: در تمام سال‌هایی که در فوتبال حضور داشته‌ام، چنین رفتار و حمایتی از سوی مردم ندیده بودم. حتی در بدترین شرایط نیز هواداران حرمت من را حفظ کردند و هیچ‌گاه با بی‌احترامی مواجه نشدم. این موضوع نشان‌دهنده فرهنگ بالای مردم انزلی است و من همیشه قدردان آن‌ها خواهم بود.

سرمربی ملوان با اعلام رسمی استعفای خود تأکید کرد: امروز استعفایم را اعلام می‌کنم و این تصمیم به هیچ وجه اولتیماتوم یا اقدامی برای بازگشت دوباره نیست. معتقدم ملوان به یک شوک و سرمربی با تفکرات جدید نیاز دارد تا بتواند مشکلات تیم، به‌ویژه در دقایق پایانی مسابقات را مدیریت کند. متأسفانه من نتوانستم این مشکل را برطرف کنم.

زارع با درخواست از هواداران برای حمایت از سرمربی آینده ملوان خاطرنشان کرد: از مردم می‌خواهم به سرمربی بعدی فرصت بدهند و انتظارات را بیش از اندازه بالا نبرند؛ همان‌طور که به من فرصت دادند. مطمئنم اتفاقات خوبی برای ملوان رقم خواهد خورد.

وی در پایان با تأکید بر پیوند همیشگی خود با مردم انزلی گفت: هیچ اتفاقی نمی‌تواند من را از ملوان و مردم شهرم جدا کند. چه در فوتبال باشم و چه نباشم، همیشه به مردم شهر و استانم افتخار می‌کنم و برای ملوان آرزوی موفقیت دارم.