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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

کشتی آزاد جهان- قزاقستان

واکنش سنگین وزن کشتی آزاد به کری‌خوانی آمریکایی‌ها

واکنش سنگین وزن کشتی آزاد به کری‌خوانی آمریکایی‌ها

سنگین وزن کشتی آزاد گفت: قبل از مسابقه حریف آمریکایی سر و صدا کرد اما با برد مقابل او هم در تشک وهم داخل تشک پیروز شدم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین زارع درباره حاشیه‌های پیش از مبارزه و تلاش حریف امریکایی برای برهم زدن تمرکز او اظهار داشت: قبل از کشتی، حریف کمی شلوغ‌کاری و سروصدا می‌کرد. من هم رفتم و دقیقاً کنار او شروع به تمرین کردم.

وی گفت: یک اصطلاحی وجود دارد این است که میدان را باید از حریف بیرون از تشک گرفت. معمولاً تیم آمریکا و دیوید تیلور سروصدای زیادی دارند. آن‌ها کنار جایی آمده بودند که ما گرم می‌کردیم و می‌خواستند جنگ را به بیرون تشک بکشانند و پیروز شوند.

سنگین وزن کشتی آزاد تاکید کرد: اما ما با سختی و در جاهایی بزرگ شده‌ایم که این بچه‌بازی‌ها برایمان اهمیتی ندارد.

زارع گفت: به لطف خدا، با کمک مربیان و دعای مردم، هم در جنگ بیرون تشک و هم در جنگ داخل تشک موفق و پیروز شدیم.

کد مطلب 6994486
سیده فرزانه شریفی

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