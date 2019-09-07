به گزارش خبرنگار مهر، صنعت ماهواره های مخابراتی یکی از مهمترین صنایعی است که می‌تواند به رشد چشمگیر نیاز به ارتباطات و خدمات در دنیا از جنبه‌های مختلف پاسخ دهد و موضوع استفاده بهینه، موثر و اقتصادی از این زیرساخت، همیشه مورد توجه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در دنیا بوده است.

از این رو بهره‌برداری از ماهواره‌های تجاری با پیشرفت‌های فناوری و استفاده از مدل‌های جدید خدمات، رفته رفته به صنعتی حیاتی، پرسود و با صرفه اقتصادی تبدیل شده است.

در این راستا سازمان فضایی ایران با همکاری پژوهشگاه فضایی و شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده خدمات ماهواره‌ای، رویداد «ماهواره مخابراتی؛ نقش توسعه‌ای و اقتصادی آن» را با هدف معرفی کاربردها، خدمات و سرویس‌های نوین ماهواره‌های مخابراتی، بازار بزرگ و رو به رشد این صنعت و بسترها و فرصت‌های پیش رو برای کسب‌وکارهای جدید برگزار می کند.

این رویداد شامل محورهایی چون وضعیت بازار مخابرات ماهواره ای، اثرات کلان توسعه فناوری ماهواره در اقتصاد کشور، نقش ماهواره های مخابراتی در گسترش استفاده از ۵G و اینترنت اشیا، مدیریت طیف فرکانس در ماهواره های مخابراتی، منظومه ماهواره های مخابراتی و نقشه راه ساخت ماهواره مخابراتی می شود.

در همین حال پنل تخصصی با عنوان «بررسی ضرورت تشکیل اپراتور ماهواره ای بومی و چالش های آن» در این رویداد برگزار می شود.

زمان برگزاری رویداد «بررسی نقش توسعه ای ماهواره مخابراتی» صبح روز ۲۵ شهریورماه جاری در سالن الغدیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.