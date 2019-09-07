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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۶:۴۸

در اسفندماه امسال

نمایشگاه کشاورزی در بغداد برگزار می‌شود

نمایشگاه کشاورزی در بغداد برگزار می‌شود

دوازدهمین نمایشگاه کشاورزی و تجهیزات مکانیزه عراق ۲۴ اسفند سال جاری تا ۲ فروردین ماه سال ۹۹ در شهر بغداد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان‌های تخصصی وزارتخانه اظهارداشت: بنابر اطلاعات دریافت شده از وزارت امور خارجه کشورمان، مقرر است دوازدهمین نمایشگاه کشاورزی و تجهیزات مکانیزه عراق در تقویم زمانی ۱۴ تا ۲۱ مارس ۲۰۲۰ میلادی برابر با ۲۴ اسفند سال جاری تا ۲ فروردین ماه سال ۹۹ در شهر بغداد برگزار شود.

مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان‌های تخصصی وزارتخانه با اشاره به اینکه مقرر است، نمایشگاه صنعت آذربایجان با زیرمجموعه‌های نمایشگاهی شامل (تولید ابزار و ماسین آلات، صنایع نوشیدنی و غذایی، صنایع کشاورزی، صنایع چوب، صنایع دام و طیور، کود) در تقویم زمانی ۶ تا ۸ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی برابر با ۱۵ تا ۱۷ آبان ماه سال جاری در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار شود،

کد مطلب 4713517

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