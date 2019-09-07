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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۵:۴۵

پدافند هوایی سوریه حملات پهپادی به سهل الغاب را دفع کرد

پدافند هوایی سوریه حملات پهپادی به سهل الغاب را دفع کرد

یک منبع نظامی سوری اعلام کرد که ارتش سوریه حملات پهپادی به مواضعش در سهل الغاب در استان حماه را دفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش سوریه از دفع حملات پهپادی گروههای تروریستی به مواضع خود در سهل الغاب در استان حماه خبر داد.

یک منبع نظامی امروز اعلام کرد: پدافند هوایی سوریه شب گذشته با حملات پهپادهای تروریست‌ها به مواضع ارتش سوریه در سهل الغاب در استان حماه مقابله کرد و موفق به انهدام دو پهپاد و سرنگونی پهپاد سوم و خنثی سازی مواد منفجره آنها کرد. تلفاتی به ارتش سوریه در جریان این حمله پهپادی وارد نشد.

این در حالی است که پدافند هوایی سوریه سوم سپتامبر نیز پهپادهای تروریست‌ها در آسمان لاذقیه را هدف قرار داده بودند.

کد مطلب 4713576

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