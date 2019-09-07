محیط زیست دزفول به جای ایجاد مانع تسهیل کننده توسعه شهرستان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری پیش از ظهر امروز شنبه در نشست کارگروه حفاظت کیفی رودخانه دز در سالن جلسات فرمانداری، اظهار کرد: آب یک مسأله مهم است که حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی آن و از طرفی حفظ سلامت مردم و توسعه و پیشرفت شهرستان جزو الزامات ما است.

وی افزود: بنابراین محیط زیست با مجموعه‌ای از الزامات توسعه‌ای و محدودیت‌ها مواجه است که باید با برنامه ریزی دقیق تکلیف خود را در زمینه توسعه کشور روشن کند.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با بیان اینکه این شهرستان در برخی شاخص‌ها توسعه یافته و در برخی شاخص‌ها رو به توسعه و پایین‌تر از حد مناسب است، گفت: در مجموع دزفول یک شهرستان با ظرفیت توسعه یافته است بنابراین اگر بخواهیم به قطار توسعه شهرستان کمک کنیم باید در بسیاری از دستور العمل ها و بخشنامه‌ها تجدید نظر کنیم.

حیدری اضافه کرد: آنچه که به عنوان دستور العمل یا بخشنامه در قالب جلساتی با سطح بالاتر ابلاغ می‌شود وحی منزل نیست و باید ملاحظات شهرستانی و استانی نیز در آنها دیده شود؛ بنابراین بسیاری از بخشنامه‌ها باید بر اساس همین ملاحظات اصلاح شوند. بخشنامه‌ها محدودیت زا هستند و جلوی قطار توسعه شهرستان را می‌گیرند.

وی ادامه داد: بنابراین باید به همه موضوعات و موارد یک نگاه بسیط و همه جانبه داشته باشیم اما در عین حال اصول زیست محیطی را نیز رعایت کنیم. ما موافق توسعه بدون محیط زیست نیستیم اما محیط زیست بدون توسعه نیز کارایی چندانی ندارد چرا که اگر صرفاً به دلیل مسائل زیست محیطی از اجرای بسیاری از اقدامات منصرف شویم بحران‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی در جامعه به وجود می‌آید.به عنوان مثال صنعت در تمام دنیا آلاینده است اما نباید به دلیل مسائل زیست محیطی پیشرفت در این حوزه را تعطیل کرد.

حیدری با بیان اینکه محیط زیست باید روان کننده و تسهیل کننده باشد، عنوان کرد: تصویر مانع بودن محیط زیست باید پاک شود چرا که محیط زیست باید حافظ و تسهیل کننده توسعه شهرستان باشد نه اینکه با اعلام دستور العمل و بخشنامه‌ها مانع ساز شود.

وی عنوان کرد: طی چند وقت اخیر با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام ۱۱ هکتار زمین برای احداث مجتمع دامپروری در شهر امام (ره) در نظر گرفته شده که این امر در صورت اجرا علاوه بر ایجاد اشتغال ۵۰۰ نفری و رونق دامپروری و کشتارگاه، می‌تواند چندین میلیارد تومان گردش مالی برای شورای شهر و شهرداری شهر امام داشته باشد اما اداره محیط زیست به دلیل برخی دستور العمل ها در روند مجوزات سخت گیری می‌کند.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با بیان اینکه مقرر شده این طرح در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار در شهر چغامیش نیز اجرا شود، گفت: این شهرها از نظر اشتغال به ویژه برای جوانان دچار بحران‌های متعدد هستند بنابراین نباید سخت گیری و مانع بودن محیط زیست در این زمینه موجب تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در این مناطق شود.

وی با تاکید بر لزوم تمکین از محیط زیست، گفت: همه دستگاه‌ها و ادارات شهرستان موظف به تمکین از اصول و مبانی محیط زیستی هستند اما تا زمانی که این اصول و مبانی مانعی در مسیر پیشرفت و توسعه نباشند. خدمت رسانی و اهتمام به امر توسعه نباید محدود به آئین نامه‌های اداری، انضباطی و بخشنامه‌ای باشد.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول در ادامه در خصوص آلاینده‌هایی که سلامت رودخانه دز را تهدید می‌کنند، اظهار کرد: آلاینده‌ها باید به اندازه ضریب آلودگی که دارند اولویت بندی شده و به دستگاه‌ها و واحدهای تولیدکننده آلاینده ابلاغ شوند تا برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت تدوین و اجرا شود.

حیدری با تاکید بر لزوم مسئولیت پذیر بودن دستگاه‌ها و همراهی با محیط زیست در راستای رفع چالش‌ها و معضلات زیست محیطی رودخانه دز، افزود: ورود فاضلاب ارگان‌های نظامی به درون رودخانه دز همچون پایگاه چهارم شکاری و تیپ ۲۹۲ زرهی در تمام این سال‌ها یک معضل در شهرستان دزفول بوده این در حالیست که پایگاه چهارم شکاری ۲ هزار و ۱۵۱ انشعاب آب دارد و به همراه تیپ ۲۹۲ زرهی هر کدام یک شهر و منطقه مسکونی پرجمعیت محسوب می‌شوند که لازم است بیشترین توجه را به موضوعاتی نظیر آب و فاضلاب، برق، فضای سبز و مسائل زیست محیطی داشته باشند.

وی با بیان اینکه رودخانه دز یک ظرفیت مهم گردشگری به شمار می‌رود که باید نسبت به استفاده بهینه از پتانسیل‌های متعدد آن نهایت اهتمام را داشته باشیم، افزود: همه مدیران شهرستان باید همگام و همراه و همدل با یکدیگر مسئولیت پذیر باشند و قطار پیشرفت و توسعه شهرستان را سرعت ببخشند.