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۱۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۴۱

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس:

محور بیارجمند-دستجرد ۳۰ میلیارد تومان اعتبار گرفت

محور بیارجمند-دستجرد ۳۰ میلیارد تومان اعتبار گرفت

شاهرود - نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه اعتبارات خوبی در حوزه راه به شاهرود و میامی اختصاص یافته است، گفت: ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به محور بیارجمند-دستجرد اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی، صبح یکشنبه در پی سفر یک روزه استاندار سمنان به بیارجمند در جمع عزاداران سرور و سالار شهیدان در این شهر، ضمن بیان اینکه اعتبارات خوبی در زمینه‌های مختلف توسعه‌ای در شرق استان سمنان تخصیص یافته است، تاکید داشت: باید تلاش کنیم تا با انجام اقدامات مناسب و ایجاد زیر ساخت‌های لازم، زمینه مهاجرت معکوس اهالی بیارجمند را فراهم آوریم که یکی از آنها توسعه صنعت گردشگری است.

وی با بیان اینکه بیارجمند یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری در استان سمنان است، تاکید کرد: ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی مسیر بیارجمند -کاشمر اختصاص یافته که امیدواریم با اهتمام مسئولان امر، شاهد شکوفایی و رونق این محور مواصلاتی باشیم.‌

عضو خانه ملت در ادامه به دیگر طرح راهسازی و حمل و نقل بیارجمند در راستای توسعه گردشگری و همچنین ارتباطات زمینی و حمل و نقل اشاره کرد و تاکید داشت: به منظور بهسازی محور دستجرد-بیارجمند نیز بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.‌

حسینی شاهرودی درباره مهمترین طرح اقتصادی بیارجمند نیز توضیح داد: موارد مرتبط با بانک و تأمین منابع مالی مربوط به کارخانه سیمان بیارجمند در مرحله تمدید قرارداد قرار گرفته و امیدواریم تا یکسال آتی مشکلات این واحد تولیدی را رفع شده ببینیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر استاندار سمنان برای بازدید از طرح‌های بیارجمند به این بخش سفر کرده است.

کد مطلب 4714088

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