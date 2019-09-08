به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه، رئیس قوه قضائیه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پروندههای اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.
در خصوص آرا صادره از سوی دادگاه انقلاب صادر شد
دستور ویژه رئیس قوه قضائیه درباره احکام چند پرونده
رئیس قوه قضائیه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پروندههای اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.
کد مطلب 4714107
نظر شما