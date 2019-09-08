دستور ویژه رئیس قوه قضائیه درباره احکام چند پرونده‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه، رئیس قوه قضائیه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.