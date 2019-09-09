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۱۸ شهریور ۱۳۹۸، ۱۶:۴۰

صلاح‌الدین ربانی به دلیل تخلف از شرکت در انتخابات محروم شد

صلاح‌الدین ربانی به دلیل تخلف از شرکت در انتخابات محروم شد

کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرد که «صلاح‌الدین ربانی» به دلیل تخلف از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری محروم شده است و حق رای اش از سوی این کمیسیون صلب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع، «صلاح‌الدین ربانی» وزیر خارجه افغانستان به دلیل شرکت در محافل و برنامه های مبارزاتی کاندیدهای ریاست جمهوری، از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی مبلغ ۱۵ هزار افغانی جریمه نقدی شده و همچنان از حق رای‌دهی محروم شده است.

گفته می شود شاه‌حسین مرتضوی، مشاور مطبوعاتی رییس جمهور غنی و حمیدالله فاروقی رییس دانشگاه کابل نیز به دلیل تخلف و شرکت در مبارزات انتخاباتی، از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، ضمن جریمه نقدی از حقوق رای محروم گردیده اند.

این در حالی است که رییس جمهور طی فرمانی اعلام نموده بود که هیچ کارمند حکومت نمی‌تواند در محافل سیاسی و مبارزات انتخاباتی شرکت کنند.

دفتر صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه و رییس حزب جمعیت اسلامی افغانستان تا هنوز دراین رابطه ابراز نظر نکرده اند.

کد مطلب 4715060

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