قم سوگوار قمر منیر بنی هاشم(ع)/ اقامه باشکوه نماز ظهر تاسوعا

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: از ساعات ابتدایی نهمین روز از محرم الحرام که به نام روز تاسوعا شهرت دارد، هیئت‌های مذهبی قم از نقاط مختلف شهر خود را به حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها رساندند تا در صحن آیینه حرم مطهر عزاداری کنند.

دسته‌های عزاداری در قالب سینه‌زن و زنجیرزن پس از عبور میدان آستانه به حرم کریمه اهل بیت(ع) مشرف می‌شوند تا تاسوعا و عاشورای حسینی(ع) را محضر بانوی کرامت تسلیت بگویند.

نمادهای محرمی نصب شده در میدان آستانه جلوه خاصی به مسیر منتهی به حرم مطهر داده است هر چند که این نمادها تکراری شده و در سال‌های اخیر بارها از آن استفاده شده است.

در دو طرف مسیر نیز بسیاری از زائران با دسته‌های عزاداری همراهی کرده و به سینه و سر می‌زنند و خیل عزاداران اباعبدالله الحسین(ع) در خیابان‌های اطراف و منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه(س) ارادت خود را به شهید کربلا و یاران باوفایش نشان می‌دهند و در مصیبت خاندان اهل بیت (ع) بر سر و سینه می زنند.

ایستگاه‌های صلواتی بسیاری در سطح شهر و اطراف حرم مطهر از روزهای ابتدایی ماه محرم و به خصوص در روز تاسوعا از عزاداران حسینی پذیرایی می‌کنند.

آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها نیز با حضور در ایوان صحن آیینه به عزاداران و هیئتهای مذهبی خوش آمد گفت.

همزمان با به صدا درآمدن آوای ملکوتی اذان ظهر، نماز جماعت ظهر تاسوعا با حضور خیل کثیری از عزاداران در حرم مطهر حضرت معصومه(س)، به امامت آیت الله العظمی شبیری زنجانی از مراجع تقلید برگزار شد.

نماز ظهر تاسوعای حسینی(ع) به صورت جماعت در صحن صاحب‌الزمان(عج)، صحن فاطمی، ضلع شرقی حرم و میدان آستانه و همچنین در مسجد اعظم و شبستان امام خمینی(ره) نیز اقامه شد.

بعد از اقامه نماز ظهر و عصر، دسته‌های عزاداری که تا پشت درب حرم مطهر حضرت معصومه(س) آمده بودند و به خاطر اقامه نماز جماعت ظهر تاسوعا حرکت خود را متوقف کردند و نماز ظهر را به جماعت اقامه کردند، عزاداری خود را از سر گرفتند و با ورود به صحنه آیینه حرم مطهر، مصیبت این روز درد آور را به حضرت فاطمه معصومه(س) تسلیت گفتند.

هیئت عزاداری حضرت ابوالفضل(ع) که متعلق به افغانستانی‌های مقیم قم است نیز با شور وصف نشدنی در میدان آستانه عزاداری کردند که تعدادی از مدافعان حرم از تیپ فاطمیون نیز با سربندهای مدافعان حرم در این هیئت حضور داشتند.

زیارت ناحیه مقدسه که سوگواره امام زمان(عج) بر جد بزرگوارشان است در مسجد الوندیه واقع در خیابان چهارمردان قم برگزار شد که بسیاری از عزاداران در این مراسم حضور یافتند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که از دیشب در مراسم عزاداری بیت پدرش آیت الله آملی لاریجانی در شهر قم حضور داشته امروز نیز در مراسم عزاداری بیوت مراجع تقلید شرکت کرد.

دسته طویریج که ویژه نجفی‌ها و کربلایی‌های مقیم قم است فردا بعد از اقامه نماز ظهر عاشورا از گلزار شهدا به سمت محل برپایی نمادین خیام حسینی(ع) حرکت کرده و از آنجا به سمت حرم مطهر معصومه(س) دوان دوان رهسپار می‌شوند.