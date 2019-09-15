تبدیل راه های اصلی قزوین به بزرگراه در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دائی دائی در این باره اظهار کرد: تعریض، بهسازی و تبدیل راه های اصلی استان به بزرگراه از اولویت های حوزه راهسازی در این اداره کل می باشد که برای تحقق این هدف حدود ۷۰ کیلومتر دیگر باقی مانده است.

وی با بیان اینکه در همین راستا محور اصلی قزوین بویین زهرا ساوه تکمیل شد و زیر بار ترافیک رفت، افزود: تعریض و احداث باند دوم مسیر شامی شاپ دانسفهان به طول مسیر ۲۹ کیلومتر در حال انجام بوده و ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سال گذشته ۵۰ میلیارد ریال و سال جاری نیز ۲۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است.

دائی دائی با اشاره به پروژه های انجام شده در اداره کل راه و شهرسازی بیان کرد: مسیر ارتباطی بویین‌زهرا_دانسفهان_رحیم‌آباد که راه ارتباطی استان‌های مرکزی، البرز و تهران را به غرب کشور تسهیل می‌کند یک پروژه ملی به طول ۵۳.۵ کیلومتر بوده که هم اکنون ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان کرد: برای تکمیل این پروژه ملی به ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیازمند است و امسال نیز ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار به آن تخصیص داده شده است.

مجتبی دائی دائی با اشاره به اینکه در حال حاضر هشت کیلومتر این مسیر در دست احداث قرار دارد، افزود: عملیات احداث ۱۳ کیلومتر دیگر این جاده ارتباطی در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز از سوی پیمانکار مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در مورد عملیات در حال انجام احداث جاده قزوین_ رحیم آباد_ کلاچای گفت: این جاده که مسیر ارتباطی جدید قزوین به شرق استان گیلان محسوب می‌شود به طول ۱۴۴ کیلومتر بوده که هم اکنون ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی آن از کیلومتر ۵ تا ۹.۵ در قطعه یک قزوین آغاز شده است.

دائی دائی با بیان اینکه پروژه یاد شده با ۲ هزار میلیارد ریال آغاز و در حال حاضر نیز از پیشرفت فیزیکی ۱۳ درصدی برخوردار است، تصریح کرد: با توجه به اینکه مطالعات زیست محیطی این پروژه در استان قزوین انجام شده اما سازمان محیط زیست اعتقاد دارد که این مطالعه باید به صورت یکپارچه صورت بپذیرد، این مساله از سوی مرکز در حال پیگیری بوده و به یاری خدا و همت مسئولین موانع آن مرتفع خواهد شد.