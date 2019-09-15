۲۳۴۰ کیلوگرم پیله کرم ابریشم امسال در استان سمنان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شاه‌حسینی صبح یک‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل جهاد کشاورزی سمنان ضمن بیان اینک امسال در راستای توسعه نوغانداری ۱۵۶ جعبه تخم نوغان به ۶۰ نفر از علاقه‌مندان این حرفه توزیع‌شده است، ابراز داشت: با توجه درآمدزایی خوبی که در این بخش وجود دارد توسعه نوغانداری یکی از اولویت‌های برنامه این سازمان قرار دارد.

وی ضمن بیان اینکه در کنار سایر فعالیت‌های اقتصادی نوغانداری سبب بهبود درآمد روستائیان استان سمنان شده است، افزود: امسال حدود دو هزار و ۳۴۰ کیلوگرم پیله تر تولید و با توجه به بازار خوب فروش محصول درآمد مطلوبی برای نوغانداران به دست آمد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه سال گذشته با استفاده از کارشناسان مجرب دوره‌های آموزشی پرورش کرم ابریشم برگزار شد، ابراز داشت: ۲۴۰ نفر روز آموزش‌های تئوری و عملی پرورش کرم ابریشم را فراگرفتند.

شاه‌حسینی ضمن بیان اینکه روند بهبود زندگی روستائیان باید در صدر مسائل اساسی برنامه‌های توسعه اقتصادی قرار گیرد، تصریح کرد: در این راستا برای توسعه نوغانداری استان سمنان تخم نوغان و نهال توت اصلاح‌شده به‌صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

وی ضمن بیان اینکه فعالیت‌هایی نظیر نوغانداری باید در روستاها ترویج داده شود، افزود: معاونت بهبود تولیدات دامی در سال‌های اخیر دوره‌های آموزشی متعددی برای افراد علاقه‌مند در روستاها به‌ویژه بانوان برگزار کرده است که مورد استقبال واقع شد.