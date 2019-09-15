چین ۵ سال دیگر تصویری کامل از کهکشان راه شیری می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، طبق اعلام ایستگاه کوینگهای رصد خانه «کوهستان بنفش» ستاره شناسان چینی ۷۱.۴ درصد از پروژه عظیم ثبت تصویری از کهکشان راه شیری را تکمیل کرده اند.

تخمین زده می شود طی ۲تا ۵ سال آینده کل پروژه تکمیل شود. به گفته «لو دنگرونگ» یکی از مهندسان ارشد ایستگاه مذکور، این پروژهMilky Way Imaging Scroll Painting نام دارد که در سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شده است.

پروژه مذکور با هدف بررسی توزیع، ساختار و ویژگی های فیزیکی ابرهای مولکولی کهکشان راه شیری انجام می شود تا در نهایت تصویری کامل از ساختار آن فراهم شود.

دنگرونگ در این باره می گوید: پروژه مذکور درک ما از کهکشان را تغییر می دهد. تلسکوپی ۱۳.۷ متری در صحرای گوبی(واقع در شمال غربی چین) و در ارتفاع ۳۲۰۰ متری زمین برای این پروژه استفاده می شود.

این تنها تلسکوپ رادیویی بزرگ چین است که قابلیت رصد طول موج میلی متری را دارد و اطلاعات زیادی در اختیار دانشمندان قرار می دهد.

تلسکوپ مذکور بیشتر برای مطالعه ابرهای مولکولی و تشکیل ستارگان استفاده می شود.