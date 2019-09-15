به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس «ایران زیبا» از امروز، ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹ در «موزه عکس روس» افتتاح می‌شود. این نمایشگاه تا ۲۲ سپتامبر ادامه خواهد داشت. عکس‌های ارائه شده در این نمایشگاه مناظر تاریخی، معماری و طبیعت اسرار آمیز ایران را برای مخاطبان روایت می‌کنند.

در این نمایشگاه حدود ۴۰ اثر هنرمندان عکاس معاصر ایرانی نظیر سید علی میرعمادی، محمد رضا مومنی، حمید هاشمی، ابراهیم صافی و... به نمایش گذاشته می‌شوند. قله‌های پوشیده از برف شمال ایران، مناظر شب تهران از ارتفاع پرنده‌ای، مقبره‌های شاعران کبیر کلاسیک فارسی در این عکس‌ها نقش بسته‌اند. ایران یکی از باستانی‌ترین کشورهای جهان با تاریخ و سنت‌های فرهنگی غنی است.

این نمایشگاه با حمایت رایزنی فرهنگی وابسته به سفارت ایران در روسیه و همچنین با حضور سازمان اجتماعی منطقه‌ای نیژگورود «کنگره اقوام ایرانی زبان» برگزار می‌شود. این سازمان در زمینه حفظ و اشاعه میراث فرهنگی و تاریخی در منطقه و توسعه همکاری انسانی بین روسیه و ایران فعالیت می‌کند. همچنین یکی از برنامه‌های جنبی این نمایشگاه برگزاری کارگاه‌های آموزش زبان فارسی است.