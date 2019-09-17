انتقاد به وزارت میراث فرهنگی از صندلی خالی ایران در اجلاس روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی تعدادی از فعالان صنعت گردشگری یادداشت نوشته و برخی دیگر مصاحبه کردند و یا گلایه خود را به مسولان این وزارتخانه اعلام داشتند و گفتند حالا که این سازمان به وزارتخانه تبدیل شده توقع بیشتری از آن می رفت اما در مقابل این صحبتها ولی تیموری معاون گردشگری کشور دلیل عدم حضور خود را همزمانی این اجلاس با ایام محرم دانسته بود از طرفی گفته بود که افراد دیگری در این برنامه از ایران حضور داشتند منظور او سازمان ها و نهادهایی است که مستقلا برای عضویت در این اجلاس اقدام کرده بودند و هیچ ارتباطی با وزارتخانه نداشتند. عدم حضور نمایندگان دولتی ایران درحالی بود که به گفته فعالان گردشگری عملا فرصتهای زیادی برای آموزش و یا گفتگو با کشورهای دیگر از دست رفت.

در این باره مصطفی سروی عضو هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران به خبرنگار مهر گفت: بیست و سومین دوره از بزرگترین رویداد سیاست گذاری گردشگری در سن پطرزبورگ در حالی به کار خود پایان داد که در میان هزاران دستاورد خود برای شرکت کنندگان سهمی به ایران نرسید.

گردشگری ایران انگار تنها از یک قانون پیروی می کند. قانونی خود ساخته‌ای که می گوید هر جا نباید باشیم هستیم و هر جا باید باشیم نیستیم.

وی گفت: با چه تحلیلی نمایندگان و فعالان این صنعت که عمر و جان و سرمایه خود را برای آن گذاشته ‌اند و از آن هم بالاتر نمایندگان گردشگری ایران تصمیم میگیرند که در مجمع عمومی و شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری که مرجع سیاستگذاری ها و تصمیم گیریهای کلی گردشگری در جهان است شرکت نکنند.

وی درادامه گفت: این در درحالی است که در اجلاس سازمان جهانی گردشگری کشورهای مختلف می توانند نهادهایی را معرفی کنند که درخواست عضویت کرده اند. از ایران نیز تعدادی از سازمانها حضور داشتند که به عنوان اعضای وابسته شناخته شدند. مانند غار علیصدر و یا سازمان منطقه آزاد کیش و قشم. این اعضا می توانند از کمک های مادی و معنوی استفاده کنند. همچنین برخی از این اعضا برای گرفتن امتیاز بهره می گیرند. به عنوان مثال نهاد ارائه دهنده گواهی گردشگری حلال با دانشگاهی در واشنگتن تفاهمنامه همکاری امضا کرد.

سروی گفت: کشورها در این جلسات تجربه های خود را در حوزه گردشگری بیان می کنند به عنوان مثال چهار کشور اعلام کردند که روی یک محصول مشترک کار می کنند تا بتوانند برای گردشگری نوظهور در آینده، محیط زیست و... فعالیت داشته باشند یا اینکه ۲۰ استارت آپ جدید از ۱۲ کشور خود را معرفی کردند و قرار شد تا در نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا جوایزی به ده نفر برتر داده شود. همچنین بین کشورها جلسات رو در رو برگزار می شد تا به تفاهمنامه هایی برسند یا اینکه کشور قطر و عربستان روی ویزا و تسهیلاتی که ایجاد کرده بودند مانور زیادی دادند.

وی افزود: در اجلاس روی موضوعاتی مانند هوشمندسازی، آموزش، نقش زنان، حاشیه نشینی در کشورها، توسعه پایدار و گردشگری روستایی و بسیاری دیگر از موضوعات تاکید و آموزش داده شد حتی گفتند که در جهان روی بوم گردی کار می شود اما این بوم گردی ها از مسیر اصلی خود منحرف شده است به واقع باید روستایی ها بتوانند خودشان برای گردشگری و توسعه پایدار منطقه ای که زندگی می کنند فعالیت کنند اما اکنون مشاهده می شود افرادی خارج از آن روستا و منطقه ورود می کنند. اما ایران در این اجلاس حضور نداشت تا در زمانی که از گردشگری پایدار صحبت میشد یا وقتی از نو آوری و بهینه سازی حرف زده شد یا در زمان رای گیری ها و تصمیم سازی ها نقشی نداشته باشیم. نرفتیم تا وقتی از آموزش در بخش گردشگری و برنامه کمک های مالی و معنوی صحبت میشد حضور نداشته باشیم ما همین جا ماندیم تا وقت بیشتری داشته باشیم که قوانین و بخشنامه های وضع کنیم تا سمن های بخش خصوصی را با هم مشغول کنیم.

وی ادامه داد: ما محدودیت هایی برای شرکت در برخی از جلسات داشتیم چون عضو کمیته رای گیری نبودیم بنابراین نمی توانستیم از همه موضوعات مطرح شده باخبر شویم. اما از ایران هیچ کسی حضور نداشت درحالی که کشورهای دیگر حتی اگر نیامده بودند حداقل یک نماینده فرستادند ما نماینده هم نداشتیم. نماینده کشورها در تلاش هستند تا بتوانند از تسهیلات و امتیازات عضو بودن در این اجلاس استفاده کنند.

نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران بیان کرد: صندلی ایران در اجلاس خالی ماند در کنارش صندلی عراق بود و این خالی ماندن به چشم می آمد. نبود هیچ نماینده ای از ایران وجهه خوبی ندارد این یک نوع بی اعتنایی است به دعوت کنندگان.

۶۵ وزیر یا معاون از سراسر جهان حضور پیدا کرده بودند ۹۶ کشور از۱۲۰ کشور عضو در سطح عالی شرکت داشتند طبق آمار اعلام شده۱۱۰۰ شرکت کننده در اجلاس حاضر شدند.

وی درباره حضور اعضای وابسته از ایران هم افزود: اعضای وابسته که قبلا عضو شده بودند و یا به تازگی درخواست داده بودند به جای خودشان آمدند بنابراین نمی توان گفت اگر از وزارت میراث فرهنگی نماینده ای حضور نداشت در عوض این اعضا بودند. همچنین گفته شده بود که موضوعات مطرح شده قبلا در اجلاس باکو تصمیم گیری شده و در روسیه به تصویب میرسد اما این دو ربطی به هم ندارند اگر این طور بود همه کشورهایی که در باکو حضور داشتند به روسیه نمی رفتند.

