نحوه خروج خودروهای شخصی در ایام اربعین/ خروج موقت ۲۰ هزار تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی میر اشرفی در خصوص نحوه خروج خودروهای شخصی از کشور در ایام اربعین گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران برای همکاری جدی با سازمان‌های ذی‌ربط پیاده روی بزرگ اربعین حسینی، تمام تلاش خود را برای سهولت در صدور گواهی خروج موقت خودروها انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده دستور داده ام تا تمام گمرک‌های کشور به صورت آماده باش برای اعزام نیرو به مناطق صدور گواهی خروج موقت باشند.

میراشرفی در ادامه با اشاره به زمانبندی‌های مشخص برای حضور مردم در گمرکات کشور، گفت: برای صدور گواهی خروج موقت خودروهای شخصی، مالکان با در دست داشتن مدارک شناسایی خودرو و شخصی به گمرکات مراجعه کرده و گواهی خود را در کوتاه‌ترین زمان دریافت کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: توصیه می‌شود زائران برای دریافت گواهی خروج موقت خودروهای خود، هر چه سریع‌تر اقدام کنند تا با نزدیک شدن ایام اربعین حسینی گرفتار پیک ترافیکی حضور مردم در گمرکات نشوند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا صدور گواهی خروج موقت خودروها زمانبندی خاصی دارد یا خیر؟ تصریح کرد: تمام تلاشمان بر این است تا روند کاری صدور مجوز خروج موقت به صورت سیستمی انجام شود، اما در صورت مشاهده کمبود نیرو و زمان، با درخواست نیروی سیار از تمام گمرکات کشور این روند را در پایانه‌های مرزی نیز به صورت شبانه روز انجام خواهیم داد.

رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: صدور این گواهی هزینه خاصی را متحمل مالکان خودرو نمی‌کند و تنها هزینه پرینت و مُهر که کمتر از ۲۰ هزار تومان است را پرداخت خواهند کرد.

میر اشرفی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا کالاهای گروه ۴ در بنادر کشور انبار شده اند؟ گفت: گمرکات کشور تنها مجاز به ترخیص کالاهای گروه یک و ۲ هستند چرا که واردات گروه ۴ به کشور ممنوع اعلام شده است. اما به علت اینکه اکثر بنادر کشور جزء مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شوند ممانعتی برای واردات آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: به همین دلیل این اقلام (گروه ۴ کالاها) وارد و در انبارها انباشت شده اند و گمرک نیز ترخیص آن‌ها را بر عهده نمی‌گیرد. در این ایام به واردکنندگان هشدار داده ایم که ظرف مدت معین شده کالا را به کشور دیگری انتقال داده و یا به مبدا بازگردانند چراکه مدت هاست واردات این اقلام ممنوع اعلام شده است.

میراشرفی گفت: درصورتی که واردکننده نسبت به تعیین تکلیف این اقلام گروه ۴ که وارد کشور کرده است اقدام نکند، این اقلام به ضبط دولت در آمده به سازمان اموال تملیکی واگذار می‌شود.