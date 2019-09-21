از ظرفیت رسانه ای اربعین نهایت استفاده را ببریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین گردهمایی فعالان مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و چهارمین همایش هیأت های فعال در عرصه اربعین برگزار شد.

حسین علی‌مددی فعال رسانه ای و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در نشست تخصصی «اربعین و انعکاس رسانه ای و بازتاب جهانی» که عصر روز پنجشنبه در سالن اویس جمکران برگزار شد، اظهار داشت: در ارتباط با اربعین که یک ظرفیت بزرگ رسانه ای را در خود جای داده مهمترین مسأله شیوه توزیع است.

وی با بیان این که از ابتدا باید برای شیوه توزیع محتوا فکری صورت بگیرد، گفت: ما محتواهای ناب و متنوعی داریم ولی اگر نتوانیم از طریق مناسب در عرصه بین الملل آن را به دست مخاطب برسانیم بی فایده است.

علی‌مددی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تهیه محتوا و توزیع مطلب برای مخاطبان ایرانی خارج از کشور نیز یادآور شد: به هرحال تمام شیعیان در سراسر جهان حداقل هایی را دارند و با ما نقاط مشترک زیادی دارند که می توانیم به همراهی آنها بازتاب رسانه ای گسترده ای برای اربعین رقم بزنیم از جمله این که به عنوان مثال یک فرد در هلند سالیانه دوهزار نفر از شیعیان را در اربعین به کربلا می آورد در حالی که هنوز این گونه مسائل مطرح نشده است.

این فعال رسانه ای در ادامه بیان داشت: حتی در داخل کشور مثل حرکتی که در تهران تا حرم شاه عبدالعظیم حسنی(ع) صورت می گیرد یا موکب هایی که در ایران و برخی کشورهای دیگر از جمله سوئد در سالروز اربعین برپا می‌شود نیز زمینه مناسبی برای ترویج فرهنگ تشیع و امام حسین(ع) دارد که از آنها نیز نباید غافل باشیم.

وی به نقش موکب داران در اربعین نیز اشاره کرد و عنوان داشت: هرکدام از شما می‌تواند یک رسانه برای اربعین باشد و هر فردی به میزان خودش می‌تواند مؤثر باشد، بنابراین باید شعار هر نفر یک رسانه و هر نفر یک نیرو برای ترویج اربعین را برای خودمان جا بیاندازیم.

علی مددی با بیان این که هیچ زمانی مثل امروز مسیر حرکت به سمت کربلا این گونه راحت نبوده است، ابراز داشت: همه مردم به نوعی اختلاف سلیقه های سیاسی و فرهنگی دارند ولی امام حسین(ع) نقطه مشترک همه انسان هایی است که در این مسیر قرار می گیرند، بنابراین حتی اگر فرد حزب اللهی و انقلابی هم نباشد در جبهه امام حسین(ع) قرار گرفته و می‌تواند رسانه اربعین باشد.

وی در پایان تصریح کرد: اربعین سفره گسترده ای است که امام حسین(ع) آن را پهن کرده و از همه مردم برای آن دعوت کرده است به همین جهت از همه ادیان و مذاهب در پیاده روی اربعین دیده می شوند، بنابراین هر قدم و هر حرکتی که برداریم تأثیر دارد و اربعین به مرور زمان می‌تواند زمینه را برای احیای فرهنگ امام حسین(ع) در جامعه جهانی فراهم کند.