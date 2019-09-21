تمهیدات اتوبوسرانی برای مسابقه فوتبال شهرآورد پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مناسبت برگزاری مسابقه فوتبال شهرآورد پایتخت تمهیداتی اتخاذ کرده است و بر همین اساس، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، جهت رفاه حال تماشاگران با اختصاص اتوبوس‌های مورد نیاز، از ورزشگاه آزادی به پایانه آزادی و ایستگاه مترو مربوطه، تماشاگران را منتقل خواهد کرد.

تماشاگران می‌توانند با استفاده از ناوگان خطوط تندرو مستقر در پایانه آزادی به مقاصدی همچون میدان انقلاب اسلامی، میدان امام حسین (ع)، تهرانپارس، میدان خراسان، پایانه خاوران، فلکه دوم صادقیه، پونک و دانشگاه علوم و تحقیقات عزیمت کنند.