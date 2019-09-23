اقدامات گوگل برای حفظ حریم شخصی کاربران دستیار صوتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، گوگل اعلام کرده اقدامات بیشتری برای حفاظت از حریم شخصی کاربران دستیار صوتی شرکتش انجام می دهد. همچنین این شرکت تایید کرده از این پس کلیپ های صوتی را به طور خودکار ذخیره نمی کند.

این اخبار در حالی منتشر می شود که چندی قبل فاش شد یکی از پیمانکاران گوگل کلیپ های صوتی ثبت شده کاربران را فاش کرده است. از این کلیپ های صوتی برای ارتقای سرویس های گوگل استفاده می شد. علاوه بر گوگل، آمازون و اپل نیز اخیرا تایید کرده اند دستیارهای صوتی شان برای ارتقای الگوریتم های هوش مصنوعی، محاورات را ثبت می کرده اند.

اپل ماه گذشته این سرویس را تعلیق کرد. در این میان آمازون نیز اعلام کرد به طور پیش فرض برخی محاورات ثبت شده را بررسی می کند اما کاربران می توانند اجازه استفاده از محاورات ثبت شده را به شرکت ندهند.

گوگل در ماه جولای بررسی کلیپ های صوتی توسط کارمندان انسانی را متوقف کرد. اما پس از آن اعلام کرد بررسی را با اجرای اقدامات ایمنی جدید ادامه خواهد داد. در بیانیه این شرکت آمده است: به طور پیش فرض محاورات ثبت شده کاربران ذخیره نمی شوند. این روند از ابتدا اجرا می شده و همچنان بدون تغییر مانده است.

در بیانیه گوگل آمده است: ما مشغول ارتقای سیاست های خود هستیم تا میزان اطلاعات صوتی ذخیره شده را به میزان وسیعی بکاهیم . همچنین اگر عده ای از کاربران به شرکت اجازه استفاده از محاورات صوتی را بدهند، به زودی بخش زیادی از اطلاعات صوتی فرد که عمر آن از چندماه بیشتر باشد را به طور خودکار حذف می کند. این سیاست در سال جاری اجرایی می شود.