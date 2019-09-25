به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدهادی نظیری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی به مناسبت پیاده‌روی اربعین از برگزاری برنامه پیاده‌روی «حرم تا حرم» به مناسبت اربعین حسینی در همدان خبر داد و اظهار داشت: تجمع و عزاداری با شکوه عزاداران می تواند تسکینی بر دل کسانی که موفق به حضور در مراسم پیاده‌روی اربعین نشدند؛ باشد.

وی افزود: طی سال های گذشته در برگزاری این برنامه در میدان امام خمینی (ره) با استقبال بسیار خوب مردم همدان روبرو بودیم و هیئت های مذهبی به خوبی در این مراسم شرکت داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به لزوم برنامه ریزی مناسب برای این ایام گفت: روز اربعین بر اساس طرح در نظر گرفته شده هیئت‌های مذهبی همدان از خیابان های اصلی شهر وارد میدان امام (ره) خواهند شد و در این مکان تجمع بزرگ هیئت های مذهبی شکل می گیرد.

حجت الاسلام نظیری خاطرنشان کرد: بعد از خواندن زیارت اربعین و مداحی برنامه عزاداری با پیاده روی از حرم شاهزاده حسین(ع) به سمت حرم امامزاده عبدالله(ع) همدان انجام می‌شود و نماز جماعت در میدان امامزاده عبدالله اقامه می‌شود.

وی با بیان اینکه باید مراسم اربعین با شکوه برگزار شود، بیان کرد: به دنبال آنیم که مراسم اربعین در همدان با شکوه هرچه تمام تر برگزار شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان عنوان کرد: همکاری تمام ارگان ها و دستگاه های مختلف در برگزاری مناسب این برنامه در همدان بسیار تاثیرگذار است و امیدواریم امسال شاهد هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم باشیم.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان نیز در این جلسه گفت: شهرداری همدان در مراسم اربعین حسینی تا جایی که در توان داشته باشد در بحث تبلیغات و نصب بنر در سطح شهر کمک خواهد کرد.

محمدجواد زارعی افزود: همچنین در بحث پاکسازی مسیر پیاده‌روی هیئت‌های مذهبی پاکبان‌های شهرداری حضوری فعال خواهند داشت تا بتوانیم با کوچک‌ترین مشکل این مراسم را برگزار کنیم.

گفتنی است؛ در این جلسه نمایندگان فرمانداری همدان، نیروی انتظامی، شورای هیئات‌های مذهبی همدان، کانون مداحان و شهرداری همدان حضور داشتند.