هفته فرهنگی همدان فرصتی برای بازخوانی هویت تاریخی شهر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رجبی بعدازظهر چهارشنبه با اشاره به برنامههای هفته فرهنگی همدان اظهار کرد: هفته فرهنگی همدان فرصتی ارزشمند برای بازخوانی هویت تاریخی پایتخت تاریخ و تمدن ایران و نمایش ظرفیتهای بیبدیل آن در حوزه فرهنگ، هنر و گردشگری است.
وی افزود: در این رویداد که با هدف معرفی مفاخر، مشاهیر و جاذبههای گردشگری همدان برگزار میشود، فضاسازی شهری با جلوههای هنری و روایتهای تاریخی، روحی تازه در کالبد شهر خواهد دمید.
رجبی خاطرنشان کرد: استیج هنری پیادهراه میدان امام خمینی (ره) نیز به مدت دو شب میزبان اجرای زنده هنرمندان برجسته کشوری خواهد بود.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: برگزاری تور هفتروزه همدانگردی، اکران مستند، اجرای موسیقی، بازگشایی سایت موزه میدان امام خمینی (ره)، نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در میدان باباطاهر و گنجنامه، از جمله برنامههای شاخص این هفته است.
رجبی با اشاره به برپایی جشنهای محلی در محلات قدیمی و کارگاههای هفته همدان، همگام با الوند گفت: این برنامهها پیوندی میان طبیعت، فرهنگ و زندگی شهری برقرار میکند. همچنین، مسیر سلامت بوعلی با الهام از اندیشههای این حکیم بزرگ، میزبان پیادهروی شهروندان و ترویج سبک زندگی سالم خواهد بود.
به گفته رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان، جشنواره عکاسی همدان از نگاه کودکان و افتتاحیه ورزش شهروندی نیز بخش دیگری از برنامههای این هفته را تشکیل میدهند.
رجبی در پایان تصریح کرد: هفته فرهنگی همدان نه تنها آیینی برای مرور گذشته و حال این دیار کهن است، بلکه افقی روشن برای پیوند نسلها، تبلور هویت جمعی و دمیدن روح امید و نشاط در جامعه خواهد بود.
