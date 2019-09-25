کمیته مشترک فرهنگی و آموزشی ایران و عراق برای اربعین تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید احمدی ظهر چهارشنبه در گردهمایی فرهنگی آموزشی ستاد اربعین حسینی استان بوشهر اظهار داشت: پیاده روی اربعین دارای اهمیت و ارزش بسیار زیادی است و در سطح جهان تاثیرگذار است.

وی حضور گسترده و روزافزون مردم در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی را نشان از اقتدار جهان اسلام دانست و اضافه کرد: حضور زائران حسینی در مراسم پیاده‌روی اربعین یک همایش شکوهمند فرا دینی و فرا مذهبی است.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار موکب‌داران در برگزاری مراسم اربعین، بیان کرد: در مراسم اربعین حسینی و میزبانی از زائران باید قوانین و مقررات عراق رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: احترام به حاکمیت مستقل دولت عراق در رعایت قوانین، توجه به مرجعیت دینی عراق و تکریم مردم این کشور به عنوان میزبان و توجه به آداب و سنت مردم از مهمترین اصولی است که باید مد نظر باشد.

رعایت فرهنگ دینی و سنتی عراق

احمدی با تقدیر از همکاری موکب‌داران عراقی در پذیرایی از زائران ایرانی افزود: رعایت فرهنگ دینی و سنتی عراق در این مراسم یک ضرورت است که باید به خوبی مد نظر باشد.

وی با اشاره به فعالیت کمیته مشترک فرهنگی آموزشی ایران و عراق در قالب ستاد اربعین با ۹ کارگروه ادامه داد: تمرکز بالایی بر روی مسئله بهداشت و امنیت صورت گرفته است و طرح‌های خوبی در دست اجرا است.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد خدشه در مراسم اربعین حسینی تصریح کرد: امسال برای ارتقای امنیت و رعایت بهداشت برای جلوگیری از مشکلات و تهدیدات تمرکز شده است.

وی با بیان اینکه هر موکب در اربعین حسینی باید به ایستگاه و مرکز فرهنگی تبدیل شود گفت: در مراسم اربعین حسینی با احترام به سایر ادیان و مذاهب به صورت ویژه مد نظر باشد.