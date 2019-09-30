تیم ملی فوتبال پنج نفره مقابل مالزی پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار تیم ملی فوتبال پنج نفره ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی پارالمپیک امروز دوشنبه در محل برگزاری این رقابت ها در تایلند و مقابل مالزی برگزار شد.

شاگردان جواد فلفلی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر حریف خود را شکست دادند.

تیم ملی فوتبال پنج نفره ایران فردا دومین دیدار خود را مقابل عمان برگزار می کند و سپس آماده دیدار برابر ژاپن می شود که چهارشنبه برگزار خواهد شد.

دو تیم برتر مسابقات فوتبال پنج نفره قهرمانی آسیا و انتخابی پارالمپیک صاحب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو می شوند. چین، تایلند، هند و کره جنوبی دیگر تیم های حاضر در این رقابت ها هستند.

تیم ملی فوتبال پنج نفره ایران تجربه حضور در پارالمپیک ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ را دارد. این تیم در پارالمپیک لندن ششم شد و در ریو هم عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.