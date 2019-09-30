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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۳:۵۹

قهرمانی آسیا و انتخابی پارالمپیک؛

تیم ملی فوتبال پنج نفره مقابل مالزی پیروز شد

تیم ملی فوتبال پنج نفره مقابل مالزی پیروز شد

تیم ملی فوتبال پنج نفره ایران نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی پارالمپیک را با پیروزی به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار تیم ملی فوتبال پنج نفره ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی پارالمپیک امروز دوشنبه در محل برگزاری این رقابت ها در تایلند و مقابل مالزی برگزار شد.

شاگردان جواد فلفلی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر حریف خود را شکست دادند.

تیم ملی فوتبال پنج نفره ایران فردا دومین دیدار خود را مقابل عمان برگزار می کند و سپس آماده دیدار برابر ژاپن می شود که چهارشنبه برگزار خواهد شد.

دو تیم برتر مسابقات فوتبال پنج نفره قهرمانی آسیا و انتخابی پارالمپیک صاحب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو می شوند. چین، تایلند، هند و کره جنوبی دیگر تیم های حاضر در این رقابت ها هستند.

تیم ملی فوتبال پنج نفره ایران تجربه حضور در پارالمپیک ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ را دارد. این تیم در پارالمپیک لندن ششم شد و در ریو هم عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.

کد مطلب 4732525
زینب حاجی حسینی

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