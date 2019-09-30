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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۰۱

عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن:

«گریفیتس» فردا به صنعا می آید/ عربستان از تاریخ درس بگیرد

«گریفیتس» فردا به صنعا می آید/ عربستان از تاریخ درس بگیرد

عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن با اشاره به اینکه نماینده سازمان ملل فردا به صنعا می رود از نقش سلطان نشین عمان در یمن تمجید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالملک العجری عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد: مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور یمن فردا برای رایزنی به صنعا می آید.

وی افزود: طرح ارائه شده زمینه را برای حل بحران می گشاید. فضا و جو تا به حال مثبت بوده است و شواهد خوش بین کننده است.

العجری تاکید کرد: موضع سلطان نشین عمان از ابتدا روشن بوده است و همواره تسهیلاتی برای حل بحران ارائه داده و نقش مثبت ایفا کرده است.

عضو دفتر سیاسی انصارلله یمن گفت: اگر تلاشها موفق نشود، عربستان هرگز برنده نخواهد بود و بهتر است که از تاریخ درس عبرت بگیرد.

کد مطلب 4733104

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