«گریفیتس» فردا به صنعا می آید/ عربستان از تاریخ درس بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالملک العجری عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد: مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور یمن فردا برای رایزنی به صنعا می آید.

وی افزود: طرح ارائه شده زمینه را برای حل بحران می گشاید. فضا و جو تا به حال مثبت بوده است و شواهد خوش بین کننده است.

العجری تاکید کرد: موضع سلطان نشین عمان از ابتدا روشن بوده است و همواره تسهیلاتی برای حل بحران ارائه داده و نقش مثبت ایفا کرده است.

عضو دفتر سیاسی انصارلله یمن گفت: اگر تلاشها موفق نشود، عربستان هرگز برنده نخواهد بود و بهتر است که از تاریخ درس عبرت بگیرد.