به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی، عصر امروز در نشست خبری بعد از دیدار ماشین سازی مقابل پرسپولیس گفت: همان طور که دیدید بازی پرفشاری از سوی هر دو تیم انجام شد، هر دو تیم می دانستند دنبال چه اهدافی هستند و بازیکنان ما نیز اهداف مورد نظر را به خوبی در درون زمین به اجرا گذاشتند.

وی از هواداران ماشین سازی بابت اینکه بازیکنان را تنها نگذاشتند، تقدیر کرد.

مربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز افزود: از تماشاگران تشکر می‌کنم که از ابتدا خیلی خوب تیم ما را حمایت و تشویق کردند، اما شرمنده شدیم که نتوانستیم به خوبی پاسخ محبت هواداران را بدهیم.

وی با ابراز رضایت از شرایط بازی تصریح کرد: پنالتی مشکوک گرفته شده برای پرسپولیس روند بازی را عوض کرد و تمرکز تیم ما را به هم ریخت چرا که ما تیم جوانی داریم که خیلی از آنها برای اولین بار مقابل پرسپولیس بازی می‌کردند.

الهامی با انتقاد از تهرانی بودن داور و یکی از کمک داوران ادامه داد: از کمیته داوران تشکر می کنم اما همانطور که داور اصفهانی را برای بازی تیم‌های اصفهانی نمی‌ گذارند و همانطور که داوران تبریزی را برای بازی تیم‌ های تبریزی اعزام نمی کنند، ما هم انتظار داریم داوران تهرانی را هم برای تیم‌ های تهرانی انتخاب نکنند.

وی با انتقاد از اخراج بی دلیل خطیبی اذعان داشت: داور اگر در صحنه پنالتی، خطایی گرفته باید کارت زرد نشان بدهد اما این اتفاق رخ نداد، مشکل ما از جایی شروع شد که رسول خطیبی توسط داور اخراج شد، در آن صحنه خطیبی تنها می ‌خواست با داور درباره پنالتی صحبت کند اما بازیکنان جوان تیم ما او را گرفتند و اینگونه به نظر آمد که خطیبی قصد درگیری با داور را دارد و جلوه بدی به وجود آمد.

مربی ماشین سازی ادامه داد: خطیبی هیچ واژه بدی علیه داور به کار نبرد اما او را اخراج کردند، ما از کمیته داوران انتظار داریم که شرایط بهتری را فراهم کنند تا تیم‌ های شهرستانی مثل ما ضرر نکنند.

الهامی با ابراز رضایت از بازی بازیکنان ماشین سازی تصریح کرد: ما تیم جوانی داریم اما امروز بازیکنان ماشین سازی بیشتر از ۱۰۰ دقیقه مقابل پرسپولیس بازی کردند، امیدوارم که بتوانیم روند خوب خودمان را ادامه دهیم اما نمی ‌دانم حالا با اخراج رسول خطیبی در بازی‌های بعدی او را خواهیم داشت یا نه.

الهامی درباره صحنه مشکوک پنالتی گفت: ناظر بازی از بالا به پایین آمد و گفت من دیدم که صحنه پنالتی نبود، با داور صحبت می کنم و تا آنجایی که بشود کمک می کنم اما مثل اینکه نتوانست با داور صحت کند.

گفتنی است، دیدار تیم های پرسپولیس و ماشین سازی تبریز در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با گل دقیقه ۱۰۱ وحید امیری به پایان رسید.