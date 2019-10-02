به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه فرانسه امروز چهارشنبه در بیانیه ای بی‌اشاره به اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا، به آزمایش موشکی کره‌شمالی واکنش نشان داد.

در بیانیه وزارت خارجه فرانسه در این خصوص، آزمایش موشکی کره شمالی «بسیار نگران کننده» توصیف شده است.

در این بیانیه آمده است: چنین اقدامی نمی تواند در ایجاد مذاکرات جدی نقش آفرینی کند.

گفتنی است صبح امروز و تنها ساعتی پس از اعلام آمادگی برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا، کره شمالی آزمایش موشکی انجام داد.

این موشک از یک زیردریایی شلیک شد و با پرواز در ارتفاع ۹۵۰ کیلومتری، پس از طی مسافت ۴۵۰ کیلومتر در دریای ژاپن فرود آمد.

واکنش فرانسه در خصوص موضوع کره شمالی در حالیست که نیروی هوایی آمریکا صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی یک موشک اتمی با قابلیت حمل کلاهک هسته ای را آزمایش کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، نیروی هوائی آمریکا این آزمایش را همزمان با ازمایش موشکی اخیر کره شمالی در پایگاه هوائی «واندِربرگ» (Vandenberg) به انجام رسانده است.