  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۲۰:۵۹

بی‌اشاره به اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا؛

فرانسه به آزمایش موشکی کره‌شمالی واکنش نشان داد

فرانسه به آزمایش موشکی کره‌شمالی واکنش نشان داد

فرانسه بی‌اشاره به اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا، به آزمایش موشکی کره‌شمالی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه فرانسه امروز چهارشنبه در بیانیه ای بی‌اشاره به اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا، به آزمایش موشکی کره‌شمالی واکنش نشان داد.

در بیانیه وزارت خارجه فرانسه در این خصوص، آزمایش موشکی کره شمالی «بسیار نگران کننده» توصیف شده است.

در این بیانیه آمده است: چنین اقدامی نمی تواند در ایجاد مذاکرات جدی نقش آفرینی کند.

گفتنی است صبح امروز و تنها ساعتی پس از اعلام آمادگی برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا، کره شمالی آزمایش موشکی انجام داد.

این موشک از یک زیردریایی شلیک شد و با پرواز در ارتفاع ۹۵۰ کیلومتری، پس از طی مسافت ۴۵۰ کیلومتر در دریای ژاپن فرود آمد.

واکنش فرانسه در خصوص موضوع کره شمالی در حالیست که نیروی هوایی آمریکا صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی یک موشک اتمی با قابلیت حمل کلاهک هسته ای را آزمایش کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، نیروی هوائی آمریکا این آزمایش را همزمان با ازمایش موشکی اخیر کره شمالی در پایگاه هوائی «واندِربرگ» (Vandenberg) به انجام رسانده است.

کد مطلب 4735631

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها