بزرگترین آسیب اجتماعی در آذربایجان شرقی اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین عبدی صبح امروز یک شنبه به مناسبت هفته نیروی انتظامی در صد و چهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز حضور پیدا کرد و گفت: امنیت شاه کلید تمامی فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.

وی با بیان اینکه نیروهای نظامی حتی ‌کوچک ترین مشکل ها را بررسی کرده و اقدامات بایسته را به جهت بازگرداندن آن امینت انجام می دهد، افزود: این امر باعث شده است که استان ما از امن ترین‌ استان های کشور باشد.

عبدی پشتوانه امنیت ایجاد شده توسط نیرو انتظامی را مشارکت مردمی عنوان کرده و گفت: با دقتی بیشتر می توان‌ حوادث و مشکلات را به حداقل برسانیم‌.

فرمانده نیروی انتظامی استان اعمال کاهش ۵۰ درصدی سوانح شهری را همکاری تمامی ارگان ها و سازمان ها برشمرد و گفت: ۱۸ نفر کاهش تلفات در عرض ۱۲ روز در استان، آمار قابل توجهی است و تمامی مولفه های دست به دست هم داده اند تا شاهد این آمار باشیم.

وی با اشاره به آمار فوت و جرح دراستان گفت: امروز این آمار به تعداد ۴۲۳ نفر کشته در ۶ ماه سال جاری در سوانح جاده‌ای استان را شاهد هستیم.

وی با تشکر از خدمات و همکاری های شهرداری تبریز گفت: عقب ماندگی ما در حوزه راهور زیاد است. شهر گسترش یافته و به کنترل الکترونیکی نیاز است و نمی‌توان تنها با نیروی انسانی آنهارا کنترل کرد.

وی افزود: در بحث کنترل الکترونیکی ترافیک از شهر هایی مثل ساری و کرمان عقب هستیم.

عبدی اضافه کرد: نیروی انتظامی آمادگی همکاری با شورای اسلامی‌ شهر تبریز را دارد تا کنترل الکترونیکی را در شهر گسترش دهیم.

وی با اشاره به اینکه در بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی استان و تبریز پیشرو است تصریح کرد: ‌عمده ترین آسیب های اجتماعی اعتیاد است که آمار آن ۵/۴ در کشور و ۲/۱۴ در استان است.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در تبریز به همت شورا و شهرداری معتاد متهاجر وجود ندارد فعالیت های نیروی انتظامی را نیز شایان ذکر دانست.

وی با اشاره به عدم همواری دولت در اداره کمپ ماده ۱۶ مدیریت مادا ۱۶ و تامین نیاز های آنهارا در سایه همکاری شورا دانسته و از اعضا خواست تا همکاری خود را در این‌زمینه حفظ و گسترش دهند.

سردار عبدی وجود فضای مجازی را فرصت برشمرد که در صورت عدم کنترل به تهدید جدی تبدیل خواهد شد.

وی گفت: اوضاع حاشیه نشینی در تبریز حاد نیست و فعالیت های شهرداری و شورای شهر در این زمینه قابل تقدیر است

سردار عبدی اظهار داشت: با ایجاد زیرساخت های رفاهی و اجتماعی میتوان‌ در راستای توانمند سازی حاشیه نشینی قدم برداشت.