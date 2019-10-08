انعقاد تفاهم نامه سه جانبه شهر دوستدار سالمند در اصفهان

مرتضی رشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سالمندان سرمایه‌های نمادین در هر جامعه ای هستند، اظهار داشت: جامعه امروزی به سمت سالمندی و کهن سالی شتاب گرفته و بر این اساس توجه به مسائل و نیازهای سالمندان از دغدغه های مدیریت شهری است و تاسیس مرکز تخصصی برای سالمندان با عنوان باغ تجربه گواه این موضوع مهم است.

وی افزود: توجه ویژه به بستر شهری، کالبد و مبلمان شهری و توجه به نیاز سالمندان از برنامه های مهم مدیریت شهری است.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان بیان داشت: از سال گذشته تاکنون دو نشست با حضور شهرداری اصفهان، سازمان بهزیستی و شورای ملی سالمندان کشور در زمینه شهر دوستدار کودک با نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ایران خانم لیلا السائجی جودان برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه شهر دوستدار سالمند به اصفهان و ریاست آن به شهردار شهر واگذار شده است، تصریح کرد: کمیته هایی با همکاری دانشکده علوم پزشکی، اداره کل بهزیستی استان اصفهان و بهداشت و درمان و سمن های فعال در حوزه سالمندی تشکیل شد که در نهایت طرحی آماده و به شورای جمعیت سازمان ملل ارسال شد.

رشیدی با اعلام اینکه امروز (سه شنبه) تفاهم نامه ای بین شهرداری اصفهان، سازمان بهزیستی و شورای ملی سالمندان کشور در زمینه شهر دوستدار کودک با نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد خانم لیلا السائجی جودان منعقد شد، ابراز داشت: این تفاهم نامه در راستای تحقق شهر زیست پذیر که نیازهای تمام شهروندان شهر را برطرف می کند گام برمی دارد.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اعلام اینکه بودجه بین المللی برای تحقق شهر دوستدار سالمند در نظر گرفته شده است تصریح کرد: این همکاری می تواند در رسیدن به شهر دوستدار سالمند در اصفهان دستاوردهای مهمی به ارمغان بیاورد.