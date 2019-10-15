ولی الله نانواکناری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاست های تفرقه آمیز دشمنان با هدف ایجاد ممانعت در برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، گفت: مسلمانان جهان همواره حماسه بزرگی را در اربعین حسینی برگزار می کنند و نهضت اباعبدالله حسین(ع) را به جهانیان نشان می دهند.

وی با تاکید بر اینکه شناخت حرکت و نهضت امام حسین (ع) مطمئناً در رهایی همه ملت های جهان اثرگذار خواهد بود، افزود: استکبار جهانی منافع خود را با وجود مراسم باشکوه اربعین حسینی در خطر می بیند و وحشت آنان از این حیث است که اگر نهضت حسینی در همه جای جهان تبلور یابد، منافع استکبار جهانی نقش بر آب می شود.

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: بر این اساس استکبار جهانی با ترفندهای مختلف دست به اقداماتی توطئه آمیز می زنند تا بتوانند حرکت باشکوه مسلمانان جهان در راهپیمایی اربعین حسینی را کم رنگ کنند اما هیچ گاه به این هدف خود نخواهد رسید.

نانواکناری تصریح کرد: البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که ما نه تنها در آستانه اربعین حسینی شاهد توطئه های متعدد دشمنان جهان اسلام هستیم، بلکه آنان نسبت به همه اقدامات رهایی بخش در جهان واکنش منفی نشان می دهند و به دنبال آن هستند که نهضت های آزادی بخش را از مسیر اصلی خود خارج کنند.

وی با بیان اینکه امروز افکار عمومی به ارزش های اسلام و به ویژه اربعین حسینی توجه اساسی دارند، گفت: امسال هم شاهدیم که جمعیت بیشتری نسبت به سال گذشته رهسپار کربلای حسینی شده اند و این مسئله نشان می دهد که عشاق اباعبدالله الحسین (ع) هیچ توجهی به توطئه های استکبار جهانی ندارند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: کشورهای مستکبر همه ساله در آستانه اربعین حسینی شایعه می‌کنند که عراق ناامن است اما شیفتگان اباعبدالله حسین(ع) هیچ گونه توجهی به توطئه های آنان نمی کنند و با حضور باشکوه خود در این حماسه اربعین، نقشه های آنان را خنثی می کنند و حرکت انقلابی خود را به جهانیان بیش از پیش نشان می دهند.