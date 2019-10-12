به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر ظهر شنبه در دومین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری و اولین جلسه شورای عشایر استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری ضمن بیان اینکه تلاش دولت همواره بر رفع موانع و ارائه خدمات بر اساس عدالت محوری به اقشار مختلف جامعه بوده است، ابراز داشت: بر این اصل مسائل و مشکلات حوزه عشایر استان رصد و پیگیری میشود.
وی ضمن بیان اینکه خدماتدهی به حوزه عشایر باید در دستور کار دستگاهها و نهادها واقع شود، افزود: در صورت مشاهده این امر که فردی یا افرادی نسبت به ایجاد موانع و مشکلات برای این عزیزان اقدام کنند، به صورت جدی با آنها برخورد خواهد شد.
استاندار سمنان بابیان اینکه طرح جامع پوشش ارتباطی عشایر استان باید تهیه و ارائه واین مهم به صورت جدی پیگیری شود، ابراز داشت: از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان نیز انتظار میرود نسبت به تکمیل پروژههای عشایری استان توجه ویژه داشته باشد.
آشناگر بابیان اینکه دستگاههای اجرایی باید به بحث برگزاری جشنواره ایل سنگسر به صورت جدی توجه داشته باشند تا هرچه بهتر این برنامه برگزار شود، تصریح کرد: این عشایر با پیشینه تمدنی قوی و غنی حق ویژهای بر گردن ما در استان سمنان دارند که باید در راستای باشکوه برگزار شدن این برنامه تلاشهای جدیتری صورت گیرد.
وی ضمن بیان اینکه زندگی عشایر، دوستداشتنی و دلنشین است و زمانی که در بین آنها حضور پیدا کنید، صفا و صمیمیت این عزیزان را با تمام وجود درک خواهید کرد، افزود: صنایعدستی از دستاوردهای بانوان زحمتکش عشایری باید مورد توجه اقشار جامعه واقع شود و همچنین شورای آموزشوپرورش استان نیز میبایست به آموزش مردم ساکن در عشایر توجه ویژهتر داشته باشد.
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