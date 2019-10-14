به گزارش خبرنگار مهر ، قاریان و حافظان سراسر کشور با ثبت نام در دوره های تخصصی اقرا می توانند نسبت به ثبت درخواست ‌شان جهت گذراندن این دوره تخصص و ختم یک ‌دوره کل قرآن نزد یکی از مقریان برجسته و دریافت «إجازه قرائت» یا «گواهی اتقان قرائت» اقدام نمایند.

لازم به توضیح است دوره­‌های إقراء با اشراف شورای عالی قرآن و نظارت علمی و فنّی مقری مصری شیخ محمدعصفور برگزار خواهد شد.

دارابودن صلاحیت­‌های عمومی، دارابودن سن بالای ۱۵ سال، دارابودن سطح فنی قابل قبول در قرائت قرآن از شرایط متقاضیان می باشد.

این مورد با ارسال اثر قرائت ترتیل توسط متقاضی (سوره قمر) و ارزیابی در شورای عالی قرآن، احراز می‌­شود و حافظان کل قرآن در اولویت‌پذیرش هستند.

ثبت‌نام:

قاریان و حافظان علاقمند می‌ توانند از بیستم مهرماه با مراجعه به وب­سایت شورای عالی قرآن به نشانی: www.quranshora.ir اقدام به ثبت نام نمایند و فایل تلاوت خود را از طریق پیام‌رسان سروش با ذکر مشخصات به شماره ۰۹۱۲۱۰۸۳۶۲۶ ارسال نمایند.

ملاحظات:

دوره ‌های إقراء با اولویت تمرکز در تهران و در صورت فراهم بودن شرایط، در شهرهای دیگر برگزار خواهد شد.

در مقطع فعلی و تا اطلاع ثانوی، این دوره‌­ها صرفاً برای برادران پیش­بینی شده است.

هزینه مربوط به إقراء، از متقاضی دریافت خواهد شد.

کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس ۸۸۸۶۴۰۸۶ داخلی ۲۶ امکان پذیر می‌باشد.