به گزارش خبرنگار مهر، مراد ساکی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: موکب یالثارات الحسین از سال ۹۴ شروع به فعالیت کرده و با مجمع مواکب استان لرستان همکاری داریم.

وی با بیان اینکه ما در این موکب بحث اسکان و تغذیه زائران حسینی را داریم به‌طوری‌که در هر شبانه‌روز بسته‌های غذایی ما بین ۵ هزار و ۴۰۰ نفر توزیع می‌شود، گفت: موکب یالثارات الحسین دورود غیر از ایام اربعین نیز فعالیت دارد و در معراج‌الشهدای اهواز نیز حضور داشته‌است و امسال نیز در کنار مجمع مواکب در کشور سوریه حضور داشتیم.

مسئول موکب یا لثارات الحسین(ع) دورود با تاکید بر اینکه مردم لرستان با حمایت‌های مادی و معنوی خود ما را در برپایی موکب‌ها در کشور عراق همراهی کردند، افزود: شهر دورود دارای ۵ موکب است و مردم از هیچ کوششی برای خدمت به زائران حسینی به‌مانند دیگر مناطق فروگذاری نمی‌کنند.

ساکی با بیان اینکه یکی از بارزترین مشکلاتی که در موکب یالثارات وجود دارد تأخیر اعزام خودروها به‌هنگام ورود به مرز کشور عراق است و هم‌چنین ما با کمبود آب و یخ روبه‌رو هستیم، بیان داشت: ما یک دستگاه تمام‌اتوماتیک نانوایی را خریداری کرده‌ایم که این نانوایی از سه روز گذشته به‌محض ورود به کشور عراق دایر شده و علاوه بر تأمین نیاز موکب یالثارات، موکب‌های ازنا، دلفان و بانک ملی را برای توزیع نان پشتیبانی می‌کند، کمترین پخت نان در این ایام پخت و توزیع روزانه ۵ هزار قرص نان بوده و طبعاً اگر تقاضا بیش‌تر باشد ما نیز برای پخت اضافه نان مشکلی نداریم.

