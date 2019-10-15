مجوز ساخت مسجد بزرگ کالسروهه صادر شد

به گزارش خبرنگارمهر، بالاخره پس از مدتها انتظار، مجوز ساخت مسجدی جدید در شهر کالسروهه آلمان صادر شد. این مسجد متعلق به اتحادیه ترکی-اسلامی دیتیب است و مسئولان اتحادیه برای ساخت آن به مبلغی در حدود ۶ میلیون یورو نیاز دارند.آنطور که مسئولان دیتیب گفتهاند، مسجد جدید که برای ۷۰۰ نمازگزار ظرفیت دارد، یک مناره خواهد داشت و در بخش شرقی شهر کالسروهه بنا میشود.
ساخت مسجد جدید دیتیب، سالها به موضوعی مناقشهبرانگیز در کالسروهه تبدیل شده بود. مسئولان محلی به خصوص اعضای اتحادیه دمکرات مسیحی در این شهر به طرح اولیه مسجد انتقادات زیادی داشتند. به گفته آنها طرح مسجد جدید بیش از اندازه بزرگ بود. این بحثها سبب شد تا در سال ۲۰۱۶، ساخت مسجد در منطقه مولبورگ منتفی شود. به همین دلیل، مسئولان دیتیب تصمیم گرفتند تا مسجد جدید را در کنار دفتر مرکزی این اتحادیه در شرق کالسروهه بنا کنند.
بدینترتیب، اتحادیه ترکی-اسلامی دیتیب در ابتدای سال ۲۰۱۸، از مسئولان شهر خواست تا مجوز ساخت این مسجد جدید را صادر کنند. اما مسئولان شهر باز هم معتقد بودند که باید در طراحی مسجد تغییراتی ایجاد شود. سرانجام پس از بحثهای زیاد، اعضای دیتیب پذیرفتند که برخی از این تغییرات را ایجاد کنند. به عنوان مثال، در حالحاضر قرار است که ارتفاع مناره به جای ۳۵ متر به ۲۸ متر تغییر کند. در عینحال، مسئولان شهر پس از بررسیهای بسیار به این نتیجه رسیدند که ساخت این مسجد در ترافیک شهر تاثیری نخواهد داشت. با این اوصاف، فرانک منتروپ، شهردار کالسروهه، هفته گذشته مجوز ساخت این مسجد را صادر کرد.
به گفته سخنگوی اتحادیه ترکی-اسلامی دیتیب، برای ساخت این مسجد به ۶ میلیون یورو بودجه نیاز است و در حال حاضر مذاکرات با بانکهای مختلف برای دریافت وام آغاز شده است. اگر بودجه تامین شود، ساخت این مسجد در بهار سال ۲۰۲۰ آغاز میشود. برآورد مسئولان اتحادیه نشان میدهد که ساخت این مسجد یک منارهای در سال ۲۰۲۲ به پایان میرسد و ۷۰۰ نمازگزار میتوانند از آن استفاده کنند.
«دیتیب» یا اتحادیه اسلامی – ترکی در امور دینی بزرگترین اتحادیه مساجد در آلمان است. حدود ۹۰۰ مسجد زیر چتر این اتحادیه رسمی در آلمان قرار دارند. این اتحادیه همچنین ۸۰۰ هزار عضو دارد. در سالهای اخیر، شماری از سیاستمداران آلمان و نمایندگان برخی از احزاب سیاسی این کشور مدعی شدهاند که اتحادیه ترکی-اسلامی در امور مذهبی، بلندگوی تبلیغاتی و ارگان جاسوسی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در آلمان است.
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