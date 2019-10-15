بسیج همه نهادها برای ارائه خدمات به جاماندگان اربعین حسینی در ری

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیلی راد صبح سه شنبه در نشست خبری ستاد اربعین حسینی شهرستان ری که در فرمانداری ویژه شهرستان ری برگزار شد ضمن قدردانی از همه کمیته های یاری دهنده برای اجرتی راهپیمایی اربعین حسینی، طی سخنانی اظهار داشت: تمامی نهادها و سازمان‌های شهرستان در ارائه خدمات به زائران جاماندگان اربعین حسینی بسیج شده‌اند.

اسماعیلی راد در ادامه بیان داشت: امسال با مشارکت و هماهنگی کمیته های ستاد اربعین شاهد تحول عظیم در خدمت رسانی به کاروان جاماندگان اربعین در ری؛ کربلای ایران هستیم.

وی عنوان داشت: هریک از مدیران شهرستان از جمله شهرداری منطقه ۲۰ ، بخشداری ها و سایر نهادهای خدماتی و امداد رسان با قبول مدیریت یکی از کمیته های پشتیبانی، اجرایی، خدماتی، ترافیکی ، اطلاع رسانی و.‌.. در برگزاری همایش عظیم پیاده روی جامامدگان اربعین نقش بسزایی را ایفا کرده اند که انشالله در میزبانی از زائران از لحظه ورود تا خروج سربلند خواهیم بود.

معاون استاندار تهران با بیان اینکه اورژانس، اتشنشانی و سازمان های خدمات رسان مشابه همگی آمادگی انجام وظایف را دارند گفت: هلال احمر حتی هلی کوپتر امداد را پیش بینی کرده و اکیپ های هلال احمر در نقاط مختلف مستقر خواهند شد و برای مقابله با هر حادثه پیش بینی های لازم صورت گرفته است.

فرماندار ویژه ری اظهار داشت: ازمودن فضاهای خدمات رسان در این روز در کمیته ها تصویب شده است و نهادها تلاش خوبی را برای برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم داشته اند.