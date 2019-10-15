  1. استانها
  2. همدان
۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۱۴

مسئول موزه های میراث فرهنگی همدان:

بازدید جانبازان و معلولان از موزه های همدان رایگان است

بازدید جانبازان و معلولان از موزه های همدان رایگان است

همدان - مسئول امور موزه ها و اماکن تاریخی میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان همدان گفت: بازدید جانبازان و معلولان از موزه های استان همدان فردا رایگان است.

مهدی حسین پور مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازدید جانبازان و معلولان از موزه های استان همدان فردا رایگان است.

مسئول امور موزه ها و اماکن تاریخی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: با موافقت وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به مناسبت روز ملی پارالمپیک بازدید از موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش وزارتخانه فردا چهارشنبه ۲۴ مهر برای جانبازان و معلولان رایگان است.

حسین پور مقدم گفت: جانبازان و معلولان به همراه یک نفر از اعضای خانواده می توانند بصورت رایگان از این اماکن بازدید کنند.

کد مطلب 4747499

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها