بازدید جانبازان و معلولان از موزه های همدان رایگان است

مهدی حسین پور مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازدید جانبازان و معلولان از موزه های استان همدان فردا رایگان است.

مسئول امور موزه ها و اماکن تاریخی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: با موافقت وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به مناسبت روز ملی پارالمپیک بازدید از موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش وزارتخانه فردا چهارشنبه ۲۴ مهر برای جانبازان و معلولان رایگان است.

حسین پور مقدم گفت: جانبازان و معلولان به همراه یک نفر از اعضای خانواده می توانند بصورت رایگان از این اماکن بازدید کنند.