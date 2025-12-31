رایگان شدن بازدید اماکن تاریخی همدان همزمان با ولادت حضرت علی (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصومعلیزاده صبح چهارشنبه با اشاره به رایگان شدن بازدید موزهها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت مدیریت اداره کل میراثفرهنگی و گردشگری استان همدان، اظهار کرد: این تصمیم همزمان با فرارسیدن ولادت باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و بزرگداشت مقام پدر اتخاذ شده است.
وی افزود: در این روز تمامی موزهها و اماکن تاریخی وابسته به میراثفرهنگی استان همدان بدون دریافت هزینه پذیرای مردم و علاقهمندان خواهد بود.
معصومعلیزاده با اشاره به همزمانی ۱۳ دیماه با ۱۳ رجب خاطرنشان کرد: شهروندان و گردشگران میتوانند در این روز از باغموزه دفاع مقدس و سایر موزهها و اماکن تاریخی استان بهصورت رایگان بازدید کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان هدف از اجرای این برنامه را ترویج فرهنگ بازدید از میراث تاریخی و تکریم مناسبتهای مذهبی و ملی عنوان کرد.
